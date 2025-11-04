ميار شريف تتأهل إلى الدور الثاني ببطولة توكومان المفتوحة للتنس

أ ش أ

تأهلت ميار شريف بطلة التنس المصرية، إلى الدور الثاني دور الـ"16" ببطولة توكومان المفتوحة ذات الـ125 نقطة المقامة بالأرجنتين خلال الفترة من 2 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 103 عالميا، اليوم الاثنين، على السلوفينية بولونا هيركوج المصنفة رقم 899 عالميا بصعوبة بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و7-6 في مباراة الدور الأول "32” التي استغرقت ساعتين و21 دقيقة.

وتواجه ميار شريف فى الدور المقبل الفائزة من مباراة الروسية انستازيا زولوتاريفا المصنفة رقم 357 عالميا، والأرجنتينية لينا ماريا سيناللي خارج التصنيف.