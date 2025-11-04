كيف تحافظ الوطنية للانتخابات على النزاهة؟ غرامات فورية للمخالفين

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 6 نوفمبر، كموعد لتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

غرامات مخالفة الدعاية الانتخابية

وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير حالة من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، وحقوق المواطنين في اختيار مرشحيهم في التصويت.

ولهذا نص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل من ارتكب أي من المخالفات التالية:

- مخالفة المواعيد المحددة في المواد (22)، (30) أو البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) بالقانون.

- الإنفاق على الدعاية الانتخابية خارج الحساب البنكي المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

- القيام بالدعاية الانتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في المادة (31).

- مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (34)، مع إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات إذا أدى فعله إلى التأثير على نتيجة الانتخابات.

- قبول تبرعات تتجاوز النسبة المقررة في المادة (26)، مع مصادرة الأموال الزائدة عن الحد القانوني.

انتخابات مجلس النواب 2025

وتُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات أكثر من وسيلة إلكترونية وهاتفية للاستعلام بسهولة عن مكان اللجنة الانتخابية وموقف الناخب من القيد في الجداول، باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير المشاركة الانتخابية وتعزيز الوعي بدور المواطنين في العملية الديمقراطية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمة الاستعلام متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية القصيرة، بما يتيح لكل ناخب معرفة مقر لجنته دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.