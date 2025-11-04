القومي للمرأة يبحث تعزيز الوعي المجتمعي مع القيادات الدينية بكفر الشيخ

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ اجتماعًا موسعًا للقيادات الدينية المشاركة في جلسات “الدوار” التوعوية، وذلك لمناقشة وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة ذات الأهمية المجتمعية، والتي تمس سلوكيات الأفراد وقيم التعايش داخل المجتمع.

جاء هذا برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

استهدف الاجتماع الى تعزيز الوعي المجتمعي ونشر القيم الإيجابية بين أهالي القرى، من خلال تناول عدد من القضايا المحورية التي تمس حياة المواطن اليومية، وهي: التعامل اللائق مع السياح، وإدمان السوشيال ميديا، والرشوة، وحق الجار.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة أماني شاكر أن هذه الموضوعات تأتي ضمن خطة المجلس القومي للمرأة لنشر التوعية المجتمعية وبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات السلوكية والفكرية، مشيرةً إلى أن القيم تمثل أساسًا لبناء المجتمع الصالح، وحجر الزاوية في نهضة الأسرة المصرية.

كما ثمنت جهود القيادات الدينية في دعم جهود الدولة والمجلس في نشر الوعي الحقيقي داخل القرى والمجتمعات الريفية، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية يحقق التكامل في بناء الإنسان المصري الواعي والمتزن.