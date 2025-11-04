قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
محافظات

القومي للمرأة يبحث تعزيز الوعي المجتمعي مع القيادات الدينية بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ اجتماعًا موسعًا للقيادات الدينية المشاركة في جلسات “الدوار” التوعوية، وذلك لمناقشة وإضافة عدد من الموضوعات الجديدة ذات الأهمية المجتمعية، والتي تمس سلوكيات الأفراد وقيم التعايش داخل المجتمع.

جاء هذا برعاية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

استهدف الاجتماع الى تعزيز الوعي المجتمعي ونشر القيم الإيجابية بين أهالي القرى، من خلال تناول عدد من القضايا المحورية التي تمس حياة المواطن اليومية، وهي: التعامل اللائق مع السياح، وإدمان السوشيال ميديا، والرشوة، وحق الجار.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة أماني شاكر أن هذه الموضوعات تأتي ضمن خطة المجلس القومي للمرأة لنشر التوعية المجتمعية وبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات السلوكية والفكرية، مشيرةً إلى أن القيم تمثل أساسًا لبناء المجتمع الصالح، وحجر الزاوية في نهضة الأسرة المصرية.

كما ثمنت  جهود القيادات الدينية في دعم جهود الدولة والمجلس في نشر الوعي الحقيقي داخل القرى والمجتمعات الريفية، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية يحقق التكامل في بناء الإنسان المصري الواعي والمتزن.

