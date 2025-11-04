حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات موسعة على الأسواق العشوائية والمحال والمخابز والمقاهي، لمتابعة توافر السلع وعدم المغالاة في الأسعار والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية أنه تم الدفع بحملة استهدفت منطقة العامرية البلد، وتحرير محضر من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار، ومحضرين لموافاة الحي بالمستندات الخاصة بالاشتراطات البيئية، و4 محاضر من إدارة مراقبة الأغذية، ومحضر لمخالفة معايير النظافة، و4 محاضر إدارة محال بدون ترخيص، والتحفظ على 35 حالة من الإشغالات المتنوعة، وتحصيل مبلغ 6850 جنيها مطالبات صناعية مستحقة لشركة الصرف الصحي، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 49 ألفا و850 جنيها لمخالفة مواعيد العمل الرسمية ووضع إشغالات بالأرصفة وحرم الطريق العام.

وحصل حي شرق من 8 محال مخالفة لمواعيد العمل ترشيدا لاستهلاك الطاقة غرامات بقيمة 38 ألف جنيه، وإغلاق وتشميع محل مخالف لرفضه دفع الغرامة المستحقة.

ووجه حي ثان المنتزه 7 إنذارات لورش ومنشآت مخالفة، وتغريم منشآت أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه.