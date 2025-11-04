قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة نقل نجل القذافي من لبنان إلى قطر
الرعاية الصحية: 86% نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة داخل منشآت الهيئة
كيف استخدمت أوكرانيا الألعاب الإلكترونية في حربها ضد روسيا؟ تفاصيل كاملة
قبلة تشعل الفوضى في دوري الدرجة الثانية الإسباني
أكسيوس: الولايات المتحدة تسعى لموافقة أممية لتواجد قوة أمنية دولية في غزة
العثور على جثة سيدة مسنة طافية في الترعة بالأقصر
الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي
موعد وتفاصيل امتحان مزاولة مهنة الطب البشرى دور نوفمبر 2025
وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يضعان خريطة تطوير شاملة للاتحادات
موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟
مديرة الاستخبارات الأمريكية: مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية بالإسكندرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات موسعة على الأسواق العشوائية والمحال والمخابز والمقاهي، لمتابعة توافر السلع وعدم المغالاة في الأسعار والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية بفرض الانضباط وسيادة القانون.

وذكر حي أول العامرية أنه تم الدفع بحملة استهدفت منطقة العامرية البلد، وتحرير محضر من إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار، ومحضرين لموافاة الحي بالمستندات الخاصة بالاشتراطات البيئية، و4 محاضر من إدارة مراقبة الأغذية، ومحضر لمخالفة معايير النظافة، و4 محاضر إدارة محال بدون ترخيص، والتحفظ على 35 حالة من الإشغالات المتنوعة، وتحصيل مبلغ 6850 جنيها مطالبات صناعية مستحقة لشركة الصرف الصحي، وتحصيل غرامات فورية بإجمالي 49 ألفا و850 جنيها لمخالفة مواعيد العمل الرسمية ووضع إشغالات بالأرصفة وحرم الطريق العام.

وحصل حي شرق من 8 محال مخالفة لمواعيد العمل ترشيدا لاستهلاك الطاقة غرامات بقيمة 38 ألف جنيه، وإغلاق وتشميع محل مخالف لرفضه دفع الغرامة المستحقة.

ووجه حي ثان المنتزه 7 إنذارات لورش ومنشآت مخالفة، وتغريم منشآت أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه.

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ريال مدريد - ليفربول

ألونسو يعود إلى أنفيلد في قمة نارية بين ليفربول وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الزمالك

مينا ماهر عن مواجهة الزمالك وبيراميدز: جاهزون للصعود إلى نهائي السوبر

ييس توروب

توروب يوجه رسائل للاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

