"بي بي" البريطانية للنفط تتجاوز التوقعات بأرباح قوية في الربع الثالث

اقتصاد

أعلنت شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي (BP) عن تحقيق أرباح فصلية أقوى من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدعومة بمبادرات خفض التكاليف المستمرة وعمليات بيع الأصول الناجحة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم /الثلاثاء/، أن صافي أرباح الشركة المعدل على أساس تكلفة الإحلال - وهو مقياس رئيسي للأداء التشغيلي - بلغ نحو 2.21 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغة 2.03 مليار دولار بحسب بيانات شركة LSEG.

وسجلت الشركة صافي ربح قدره 2.3 مليار دولار في الربع ذاته من العام الماضي، مقابل 2.35 مليار دولار في الربع الثاني من 2025، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة "موراي أوشنكلوس" - في بيانٍ رسمي - أن "بي بي" واصلت تحقيق أداء قوي في مختلف قطاعات أعمالها، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم تسريع تنفيذ خططها الاستراتيجية، بما يشمل مراجعة شاملة لمحفظة أصولها بهدف تبسيطها وتعزيز كفاءة التكاليف.

وفي إطار التزامها المستمر تجاه المساهمين، أعلنت "بي بي" عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 750 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.. وبلغ صافي ديون الشركة 26.05 مليار دولار، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بالربع السابق، لكنه أعلى من 24.27 مليار دولار المسجلة قبل عام.

وتأتي هذه النتائج بعد نحو 8 أشهر من إطلاق الشركة مراجعة استراتيجية كبرى أعادت تركيزها نحو أنشطة النفط والغاز التقليدية، في ظل تكهنات حول عمليات استحواذ محتملة وسعي متواصل لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال خفض الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

ويبدو أن هذا التحول قد لاقى ترحيبا واسعا بين المستثمرين، إذ ارتفعت أسهم الشركة البريطانية بأكثر من 13% منذ بداية العام، مدفوعة بتحسينات تشغيلية وتغييرات في هيكل القيادة وسلسلة من الاكتشافات النفطية الناجحة.

وفي تطور حديث، أعلنت الشركة عن بيع حصص أقلية في أصول خطوط أنابيبها البرية بالولايات المتحدة، الواقعة في منطقتي بيرميان وإيغل فورد، إلى شركة الاستثمار الخاصة Sixth Street مقابل 1.5 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق تصفية أصول بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2027.

يأتي تحسن أداء "بي بي" المالي في أعقاب نتائج قوية مماثلة لشركة شل (Shell) التي أعلنت بدورها عن أرباح فصلية مرتفعة، مدعومة بالأداء التشغيلي المتين وزيادة مساهمات أنشطة التداول.
 

