الانتهاء قريبا من تطوير طريق كورنيش النيل بالسنانية



تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك فى ختام جولته التى أجراها صباح اليوم ورافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

حيث تابع الموقف التنفيذى للأعمال بالمنطقة الممتدة للكوبرى المعدني حتى نهاية سور محطة القطار بطول 130 مترًا وتتضمن الأعمال إعادة تنفيذ طبقات الأساس، وتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار، وأعمال الإنارة العامة والصرف بالأسفلت والأرصفة، إلى جانب تجميل الميدان القائم، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة وذلك بمعرفة جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع للجهاز المركزى ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية بالمحافظة.

وخلال جولته، وجه" المحافظ" بتنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز وفق أعلى المواصفات الفنية، نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوى لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت الزيارة بحضور المهندس طارق بدوى مدير مديرية الطرق و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي