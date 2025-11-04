زيارة مفاجئة لمدير تعليم جنوب سيناء لمدارس وديان أبو رديس.. وتأكيد على تنمية مهارات القراءة

​ قام عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس وديان مدينة أبو رديس.

​شملت الجولة مدارس "محمد كريم" بالحسوة، و"الإمام محمد عبده" بالمكتب، و"الشهيد محمد هاني" بوادي الطر، و"علي بن أبي طالب" بالندية. وخلال الزيارة، تفقد مدير المديرية الفصول الدراسية واستمع إلى آراء الطلاب والمعلمين، كما تابع نسب الحضور وانتظام الجدول الدراسي.

​أكد عتلم على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور كبير في تنمية شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم،

مشددًا بشكل خاص على ضرورة تخصيص وقت من الحصة للقراءة والكتابة بهدف تعزيز مهارات اللغة الأساسية لدى التلاميذ.

​وأشاد مدير التعليم بالجهود المبذولة من القيادات التعليمية والمعلمين في توفير مناخ تعليمي مناسب، رغم الطبيعة الجغرافية الصعبة للمنطقة. كما وجه بضرورة استمرار المتابعة الميدانية وتقديم الدعم اللازم للمدارس النائية لضمان جودة العملية التعليمية.

​واختتم عتلم تأكيداته بأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم في المناطق النائية والوديان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء .

