التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة هاتس في 16 نوفمبر بمشاركة 29 دولة

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن انطلاق فعاليات الحدث الأكبر لقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، ضمن بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025)، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود تجارية من 29 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، إلى جانب نخبة من الشركات والمصنعين والمصدرين المصريين في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الهندسية لدعم وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال عقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية لعرض القدرات الإنتاجية ومستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 تمثل منصة رئيسية للترويج للصناعات الهندسية المصرية، وخاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مؤكدًا أن الحدث يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف الصياد، في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الجديدة من HATS تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورات السابقة الأمر الذي انعكس على صادرات القطاع، مشيرا إلي مشاركة واسعة من المشترين الدوليين وتوقيع صفقات تصديرية فعلية مع الشركات المصرية في أغلب النسخ السابقة والتي بدأت من 2019

وأشار إلى أن المجلس يولي اهتماما خاصا باستقطاب مستوردين من أسواق واعدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا الشرقية، بما يعزز فرص النفاذ إلى تلك الأسواق.

وأوضح أن المجلس يعمل من خلال هذه الفعالية على إبراز جودة المنتجات المصرية وتطورها الفني والتكنولوجي، مؤكدا أن قطاع الصناعات الهندسية المصري يمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن بعثة المشترين الدوليين HATS تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية، حيث تتيح منصة فعالة لربط المصنعين المصريين بالمستوردين والموزعين الدوليين، وتعمل على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وشركائها حول العالم.