قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الدراسات العليا بإعلام القاهرة يبتكرون تطبيقا إلكترونيا للسياحة في مصر
رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟
مكافآت استثنائية في الزمالك حال التتويج بالسوبر المصري
دموع الفرحة.. قرعة الحج تختار 366 فائزا في الإسماعيلية
أبو العينين داخل البرلمان.. تشريعات من أجل المواطن (فيديو)
المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة هاتس في 16 نوفمبر بمشاركة 29 دولة

شريف الصياد
شريف الصياد
ولاء عبد الكريم

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن انطلاق فعاليات الحدث الأكبر لقطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، ضمن بعثة المشترين الدوليين (HATS 2025)، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود تجارية من 29 دولة أوروبية وأفريقية وعربية، إلى جانب نخبة من الشركات والمصنعين والمصدرين المصريين في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استراتيجية المجلس التصديري للصناعات الهندسية لدعم وزيادة الصادرات المصرية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال عقد لقاءات عمل ثنائية مباشرة (B2B) بين الشركات المصرية والمشترين الدوليين، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع المصرية لعرض القدرات الإنتاجية ومستوى التطور الصناعي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن بعثة المشترين الدوليين HATS 2025 تمثل منصة رئيسية للترويج للصناعات الهندسية المصرية، وخاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مؤكدًا أن الحدث يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر ومختلف دول العالم.

وأضاف الصياد، في بيان للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النسخة الجديدة من HATS تأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته الدورات السابقة الأمر الذي انعكس على صادرات القطاع، مشيرا إلي مشاركة واسعة من المشترين الدوليين وتوقيع صفقات تصديرية فعلية مع الشركات المصرية في أغلب النسخ السابقة والتي بدأت من 2019

وأشار إلى أن المجلس يولي اهتماما خاصا باستقطاب مستوردين من أسواق واعدة في أفريقيا ودول الخليج وأوروبا الشرقية، بما يعزز فرص النفاذ إلى تلك الأسواق.

وأوضح أن المجلس يعمل من خلال هذه الفعالية على إبراز جودة المنتجات المصرية وتطورها الفني والتكنولوجي، مؤكدا أن قطاع الصناعات الهندسية المصري يمتلك إمكانات تصنيعية كبيرة تؤهله للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بما يدعم خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، أن بعثة المشترين الدوليين HATS تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية، حيث تتيح منصة فعالة لربط المصنعين المصريين بالمستوردين والموزعين الدوليين، وتعمل على تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وشركائها حول العالم.

الصناعات الهندسية المجلس التصديرى للصناعات الهندسية هندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

حكم الصلاة بالنقاب

حكم الصلاة بالنقاب .. دار الإفتاء: مكروهة شرعاً والعبادة صحيحة

الصلاة

موعد صلاة العصر .. فضلها وحكم أداءها قبل المغرب

د. مجدي عاشور

هل يجوز جمع أكثر من عقيقة في واحدة؟.. مجدي عاشور يجيب

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

فيديو

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد