منصب جديد لـ أحمد حسام عوض في الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم، تكليف أحمد حسام عوض عضو مجلس الإدارة بملف تطوير الحقوق التجارية لقطاع الكرة والنشاط الرياضي.

وقال الأهلي إنه تقرر تكليف أحمد حسام عوض بتطوير ملف الحقوق التجارية علي أن يكون ممثلا للمجلس في شركة النادي لكرة القدم.

كما قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين مهند مجدي عضو المجلس السابق مستشارا لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي.

وقال الأهلي إن المجلس في جلسته الأول قرر تعيين مهند مجدي كمستشار للنشاط الرياضي علي أن يقوم بالتنسيق مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار.