الولايات المتحدة تعلن تخفيف بعض عقوباتها على بيلاروسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على بيلاروسيا، حيث تم رفع القيود عن شركة الطيران الوطنية "بيلافيا"، والسماح بإجراء معاملات تتعلق بالطائرة الرئاسية التي يستخدمها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.



وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) رفع رسميًا العقوبات عن شركة "بيلافيا" وطائرة كانت تستخدم من قبل كبار المسؤولين وأفراد عائلة لوكاشينكو، كما أصدر ترخيصًا عامًا يسمح ببعض المعاملات الخاصة باستخدام ثلاث طائرات كانت مدرجة سابقًا على قوائم العقوبات.



وتشمل الطائرات المسموح باستخدامها بموجب الترخيص الجديد طائرة بوينغ 737 مملوكة لحكومة بيلاروسيا وتستخدم كطائرة رئاسية، وأخرى ضمن أسطول الطائرات الرئاسية، إضافة إلى مروحية فاخرة مملوكة لشركة "سلافكالي" المرتبطة بالحكومة، والتي كانت تُستخدم لنقل لوكاشينكو بين مقر إقامته بضواحي العاصمة مينسك ومكتبه الرسمي.



يأتي القرار الأمريكي في إطار ما وصفه مراقبون بـ"انفراجة تدريجية" في العلاقات بين واشنطن ومينسك، بعد سنوات من العزلة والعقوبات المفروضة على النظام البيلاروسي، على خلفية ما اعتبرته الولايات المتحدة انتخابات رئاسية "مزورة" في عام 2020، ودعم بيلاروسيا لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.



كانت بيلاروسيا قد أفرجت، في سبتمبر الماضي، عن 52 سجينًا سياسيًا استجابةً لطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقابل وعد بتخفيف العقوبات، بما في ذلك السماح لشركة "بيلافيا" بشراء قطع غيار وصيانة طائراتها.



ومنذ عودة ترامب إلى السلطة هذا العام، كثف البيت الأبيض انخراطه الدبلوماسي مع مينسك، حيث أرسل عدة وفود رسمية، في وقت يسعى فيه ترامب إلى لعب دور في إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم اعترافه بصعوبة تحقيق ذلك.



وبحسب تقارير أخبارية بيلاروسية، فقد التقى دبلوماسي بيلاروسي رفيع المستوى في الأسابيع الماضية مع نظراء أوروبيين في مسعى لتخفيف عزلة بلاده السياسية والاقتصادية.

