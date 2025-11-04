قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر: التعهدات المناخية الجديدة غير كافية لتصحيح مسار الاحتباس الحراري

أ ش أ

حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن التعهدات المناخية الجديدة التي قدمتها الحكومات لم تُحدث سوى تحسن طفيف في خفض معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن، مما يبقي العالم على مسار خطير من تصاعد المخاطر والأضرار المناخية.


وجاء التحذير في تقرير "فجوة الانبعاثات" السنوي الذي أصدره البرنامج، اليوم الثلاثاء، قبيل انطلاق مؤتمر المناخ العالمي "كوب 30" الأسبوع المقبل في مدينة بليم البرازيلية.


وأشار التقرير، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة، إلى أنه بعد نحو عشر سنوات على اعتماد اتفاق باريس للمناخ، الذي يهدف إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين ويفضّل أن لا تتجاوز 1.5 درجة، فإن التقديرات الحالية تُظهر أن الاحترار العالمي سيبلغ ما بين 2.3 و2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن في حال تنفيذ التعهدات بالكامل، مقارنة بـ 2.6 إلى 2.8 درجة في تقرير العام الماضي.


أما في ظل السياسات الحالية، فسيصل الارتفاع إلى نحو 2.8 درجة مئوية، بانخفاض طفيف عن 3.1 درجة في العام السابق.


وأوضح التقرير أن جزءا من هذا التحسن يعود إلى تحديثات منهجية وليس إلى سياسات جديدة فعّلة، فيما سيؤدي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس إلى إلغاء نحو 0.1 درجة مئوية من التحسن، مما يعني أن التعهدات الجديدة لم تُحرز تقدما حقيقيا.


وأكد التقرير أن الدول بحاجة إلى خفض الانبعاثات السنوية بنسبة 35% إلى 55% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019 لتحقيق أهداف درجتي الحرارة و1.5 درجة مئوية على التوالي.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة التعهدات المناخية الجديدة خفض معدل ارتفاع درجات الحرارة تصاعد المخاطر والأضرار المناخية فجوة الانبعاثات مؤتمر المناخ العالمي كوب 30

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

مسن السويس

من الصفع إلى الصلح|رحلة عمرة سر تصالح مسن السويس مع الجاني

المطرب الشعبي مسلم

مسلم عن أزمته: الشرطة لم تستدعني .. ومصطفى كامل دعمني قانونيا

مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين

مصطفى كامل: لا علم لي بأي إجراءات غير قانونية ضد عاطف إمام

نقابة المهن الموسيقية

فهد مرزوق: تجاوزات في نقابة الموسيقيين ضد الدكتور عاطف إمام

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

