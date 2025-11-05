الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أهمية دور الإعلام في تقريب المسافات بين الشعوب

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية دور الإعلام في تقريب المسافات بين الشعوب، خاصة في عصر التكنولوجيا والإعلام الرقمي الذي يعرف تطورا متسارعا، داعيا إلى مزيد من التعاون، لبناء منظومة إعلامية في مواجهة المنظومة الغربية التي تحاول التحكم في الأخبار والمعلومات وتوجيه الرأي العام العالمي.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للأمين العام لجامعة الدول العربية في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون التي تعقد في الصين.

وأعرب أبو الغيط في بداية كلمته عن شكره للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية على الجهود القيمة لتنظيم هذه الفعالية كل سنتين، التي أضحت منصة إعلامية مهمة تجمع المسؤولين والإعلاميين من الصين والدول العربية المتخصصين في مجال الإذاعة والتلفزيون لعرض تجارب الجانبين في هذا المجال، والاستفادة المتبادلة منها وبحث أفق التعاون بما يعزز العلاقات المشتركة، ويدعم أواصر الصداقة الممتدة عبر التاريخ.

وقال: "لقد أُطلق منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004 بجهود مشتركة من قبل جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وحقق منذ تأسيسه مكاسب كبيرة، ومثلت آلياته المختلفة قنوات تعاون مثمر، وتنسيق مستمر في كافة المجالات، ولاشك أن انعقاد القمة العربية الصينية الأولى، التي احتضنتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022، مثَّلَ لبنة قوية أضيفت إلى هذا البناء المتكامل، وتتويجاً للجهود المشتركة من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، والدفع بجهود التنمية نحو آفاق أرحب".

وأعرب أبو الغيط عن تطلعه إلى القمة العربية الصينية الثانية في العام المقبل، وقال: "كلنا عزم على مواصلة الدعم المتبادل في المحافل الدولية، والعمل على تعزيز التعاون في مختلف المستويات لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، وضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة، والتشارك في تنفيذ مبادرة "الحزام والطريق" وما تتيحه من فرص واعدة للجانبين.

وأشار إلى أن هذه الدورة السابعة من الملتقى تنعقد في ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة والتعقيد مع استمرار الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي العربية المحتلة، لاسيما في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة غير مسبوقة في التاريخ، استعمل فيها التجويع الممنهج سلاحاً في ظل عجز وتخاذل دوليين، في انتهاك سافر لكافة القوانين الدولية والإنسانية.

وتابع: "لا يفوتني في هذه المناسبة، ونحن نتحدث عن الإعلام المرئي والمسموع في هذا الملتقى، أن أحيي كل الصحفيين والمصورين الذين خاطروا بحياتهم لكي ينقلوا بالصوت والصورة ما يجري في غزة، وفَنَّدوا الرواية الإسرائيلية المزيفة للحقائق، وجعلوا العالم يعرف الوجه الحقيقي المظلم للاحتلال الإسرائيلي.. كما أحيي روح الصمود والمثابرة لدى الصحفيين والمصورين الفلسطينيين الذين لا يزالون واقفين وسط القتل والدمار والقصف، متحدين كل أدوات القمع الإسرائيلية للاستمرار في نقل ما يحدث في قطاع غزة".

وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذا الصدد دور جمهورية الصين الشعبية -باعتبارها إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن- في دعم القضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشيدا كذلك بموقف الصين من الحرب على غزة، وهو موقف ثابت ومبدئي لم يتغير منذ اليوم الأول.

ولفت إلى أن التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجال الإعلام حقق أشواطا معتبرة، من خلال ملتقى التعاون العربي الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، الذي يعتبر منصة مهمة يلتقي من خلالها المسؤولون والعاملون في هذين القطاعين، كل سنتين لتبادل الخبرات والمعارف، واكتساب المزيد منها في تفاعل يعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين.

وأضاف: "ورغم كل هذا التطور، تظل القنوات الإذاعية والتلفزيونية مصادر موثوقة للأخبار الرسمية، في خضم التدفق الإعلامي عبر المنصات الرقمية.

وجدد في ختام كلمته التأكيد على حرص جامعة الدول العربية على العمل لتطوير العلاقة العربية الصينية، بما فيه مصلحة وخير شعوبنا، وبما يحقق المستقبل الذي نطمح إليه جميعا في عالم يسوده السلام والازدهار.