إجراء تعديلات في حركة المرور بشارع خالد بن الوليد بالإسكندرية

قررت محافظة الإسكندرية إجراء تعديلات في حركة المرور بشارع خالد بن الوليد وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار استكمال مشروع توسعة وتطوير طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، تقرر اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء إجراء تعديل في اتجاه حركة المرور بشارع خالد بن الوليد، وذلك في الجزء الممتد من شارع محمد نجيب حتى مسجد سيدي بشر.

وأشار البيان إلى أن الاتجاه الجديد لحركة المرور من شارع مسجد سيدي بشر في اتجاه شارع محمد نجيب مرورًا أسفل كوبري عبد السلام المحجوب، وذلك بديلًا عن تقاطع إشارة مسجد سيدي بشر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الجذرية التي تنفذها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدسات في هذه المنطقة الحيوية.