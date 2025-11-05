الزمالك يعلن رسميًا عودة حسن وليد قداح إلى صفوف فريق اليد

أعلن نادي الزمالك رسميًا استعادة نجمه السابق حسن وليد قداح لصفوف فريق كرة اليد، عقب انتهاء رحلته الاحترافية مع نادي كيلسي البولندي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصاته الرقمية رسالة ترحيب باللاعب جاء فيها: "ليس دائمًا الطريق السهل هو الطريق الصحيح، وعند النجوم الكبار الانتماء لا يُشترى.. حسن قداح في ميت عقبة".

وكان قداح قد بدأ مسيرته مع الزمالك قبل انتقاله إلى الدوري البولندي قبل عامين، غير أن الإصابات المتكررة حالت دون ظهوره بالمستوى المنتظر مع فريقه كيلسي.

وأتمّ الزمالك اتفاقه مع اللاعب ليعود بعقد يمتد لمدة موسمين، من بينها الموسم الجاري، في خطوة تهدف لتعزيز صفوف الفريق قبل الاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لكرة اليد لمواجهة سموحة اليوم الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.