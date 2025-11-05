أحمد الشناوي: الزمالك فريق كبير ويمتلك الشعبية والجماهيرية

قال أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز إنه سعيد بالتواجد في الإمارات للمرة الرابعة على التوالي، موضحا أن الزمالك فريق كبير وقوي ويمتلك الشعبية والجماهيرية، والمواجهة أمامه صعبة بكل تأكيد، ولكن بيراميدز في النهاية جاهز تماما وفي فورمة عالية واللاعبون لديهم طموح ورغبة في التتويج باللقب بعد البطولات الأخيرة التي تحققت قاريا.

أشار الشناوي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الزمالك فريق كبير وفوزه مؤخرا على بيراميدز تكون ظروف مباريات وتوفيق، وحاليا تركيزنا منصب على لقاء الغد ونتمنى التوفيق أن يكون في صالحنا ونفوز ونعبر للنهائي.

الشناوي شدد على أن مسألة عدم اختياره للمنتخب الوطني هو قرار يخص جهاز المنتخب ولا يمكنه الاعتراض عليه وفي النهاية يتمنى التوفيق لمنتخب مصر وجهازه الفني سواء كان مع الفريق أم لا، لأنه في النهاية قرار جهاز فني.

الشناوي شدد على أن لاعبي الزمالك أصحاب خبرات وهم كمجموعة أقوياء وبالفعل المواجهة أمامهم صعبة للغاية وهدفنا الفوز باللقب.