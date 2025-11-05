هالة صدقي: فخورة بتكريمي في مهرجان VS للأفلام القصيرة

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مهرجان VS للأفلام القصيرة، مؤكدة أن أي تكريم من بلدها يعد وسامًا وتقديرًا كبيرًا لها.

ونشرت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صور من التكريم وعلقت عليها قائلة: “شكرًا لبلدي وشكرًا لتكريمي في مهرجان VS للأفلام القصيرة، وأي تكريم من بلدي بعتبره وسام وتقدير كبير، وخصوصًا إنه من أهل السويس ومزيكا السمسميه".

وتابعت: “واللي ما يعرفش السمسميه هي آلة موسيقية بيستخدمها كل أهل السويس وبورسعيد وبعض المحافظات، شكر خاص لمحافظ السويس اللواء أ.ح طارق حامد”.

واختتمت: “ويا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي إنتِ، مين اللي فاكر الأغنية دي؟ شكرًا لبلدي مرة أخرى”.

وحضر الندوة عدد كبير من نجوم المهرجان وضيوفه أدارها الناقد محمد الروبي، والذي بدأ الحديث عن أهم ملامح رحلة هالة صدقي من بطلة في رياضة السباحة إلى سباحة في عالم الفن، واصفا تجربتها بعبارة «النضج على نار هادئة»، وقال انها تعاملت في مشوارها المهني مع كبار مخرجي مصر منذ بدايتها الاولى، وتعلمت فنون الأداء على يد مخضرمين، وقبل أن تدرس بشكل أكاديمي في معهد الفنون المسرحية، مشيرا لدورها في قلب الليل، وكيف جسدت شخصية «مروانة» راعية الغنم كما كتبها نجيب محفوظ في روايته.

وفي بداية حديثها قالت الفنانة هالة صدقي أنها سعيدة بالتكريم في مهرجان الأفلام القصيرة جداً ، وبالحفاوة التي استقبلها بها القائمين عليه، وضيوفه من نجوم وصناع السينما.

اعربت عن اعتزازها بفيلم «قلب الليل»، والذي تراه من أهم أعمالها السينمائية، ومؤكدة أنها كانت محظوظة بأنها عملت في بدايتها مع كبار المخرجين والفنانين، والذين اثروا في تكوينها كممثلة.