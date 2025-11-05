ألف مبروك.. أحمد سعد يثير الجدل ببدلة زفاف مع 4 فتيات

أثار النجم أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو" إنستجرام".

وقد أعلن الفنان أحمد سعد، عن خوض أول بطولة سينمائية له، مؤكدًا أنه سيقدم مجموعة أغاني من خلال الفيلم.

قال أحمد سعد خلال تصريحات لـ «Billboard Arabia»: «أنا هعمل أغاني بس هعملها من خلال بطولة أول مرة هقوم ببطولة فيلم إن شاء الله السنة اللي إحنا فيها».



أثار النجم أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: "أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".. وهو ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره.