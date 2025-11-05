أحمد سعد الدين: سينمات وسط البلد تحتاج لتطوير خاصة قصر النيل

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن صناعة السينما في مصر تعاني من نقص حاد في عدد شاشات العرض، رغم امتلاك البلاد لأكثر من 100 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن إجمالي الشاشات لا يتجاوز 350 شاشة فقط، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الجمهور ولا مع تاريخ السينما المصرية.

وأوضح سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الخمسينيات شهدت ازدهارًا سينمائيًا كبيرًا، حيث كان في مصر نحو 1200 شاشة عرض رغم أن عدد السكان آنذاك كان أقل كثيرًا من الوضع الحالي، ما يعكس الفجوة الكبيرة التي تعاني منها الصناعة اليوم.

وأضاف أن السوق بحاجة إلى انتشار دور عرض جديدة في مناطق حيوية بمستويات مختلفة تناسب جميع الفئات، على أن تتنوع بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة لضمان وصول الفن إلى شرائح أوسع من الجمهور.

وانتقد الناقد الفني تدهور حال بعض السينمات القديمة، لاسيما من حيث الخدمات الفنية وجودة الصوت والصورة، مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين أصبحوا يفضلون الذهاب إلى المولات التجارية لما تتميز به من دور عرض حديثة ومتطورة.

وأشار سعد الدين إلى أن منطقة وسط البلد في القاهرة تضم عددًا كبيرًا من السينمات العريقة التي تحتاج إلى إعادة إحياء وتطوير شامل، وفي مقدمتها سينما قصر النيل التي شهدت على تاريخ فني كبير ووقف على مسرحها رموز مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

