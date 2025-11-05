قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

أعلنت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، حصول مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، حيث أفاد المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بأمانة المجلس الأعلى للجامعات بمنح مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة رخصة مركز تدريب معتمد.

من جانبه أعرب "ترابيس" عن بالغ سعادته باعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، مهنئا أسرة المركز بقيادة الدكتورة أمل غنيم، المدير التنفيذي للمركز، وجميع منتسبي الجامعة، مشيرا إلى أن اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يعد اعترافا رسميا بجودة وأداء المركز في مجال تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والقيادات.

 وأكد "ترابيس"حرص جامعة دمنهور  وسعيها المستمر لتطوير منظومة التنمية البشرية لمنسوبيها وسعيها إلى تحقيق رسالة مركز  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في تقديم تدريب مهني يستوفي المعايير القياسية الدولية بما يضمن تحقيق أهدافه، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة في تطوير قدرات أعضاء هيئه التدريس والقيادات الأكاديمية والإدارية وطلاب الدراسات العليا، وتحسين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي للموارد البشرية داخل الجامعة، بما يتماشى مع  رؤية واستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030 نحو تحقيق تنمية مستدامة.

وأكد " ترابيس" حرص جامعة دمنهور من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي تبني تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب والتنمية البشرية المتكاملة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة على المستوى المحلي والإقليمي .

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور استقبلت في وقت سابق، وفد من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات ضم كل من الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد حسن، مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة رشا بدري، مدير المركز القومي للتدريب والقيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لاعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات، حيث أشاد الوفد بالخدمات التي يقدمها المركز، والبنية التحتية والتكنولوجية، وكذلك المقومات الإدارية والتنظيمية للمركز.

