رئيس مدينة كفر الشيخ يتفقد أعمال إزالة المنشآت الآيلة للسقوط .. صور

تفقد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، يرافقه إبراهيم خليفة، رئيس حي غرب كفر الشيخ، اليوم، أعمال إزالة عدد من العقارات الآيلة للسقوط، تنفيذًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع اقتراب موسم سقوط الأمطار.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بإزالة كافة مسببات الأخطار، خاصة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن الهدف من تنفيذ تلك الإزالات هو حماية المواطنين من الأخطار المحتملة، مشيرًا إلى أن العقارات الآيلة للسقوط تقع مسؤوليتها القانونية على مالك العقار، وأن تركها دون تنفيذ قرارات الإزالة يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة التزام الملاك بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكدًا استعداد الوحدة المحلية الكامل لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن، باعتبارها أولوية لا يمكن تأجيلها.

وجاءت المتابعة بحضور مسؤولي قسم الهندسة والتنظيم بحي غرب كفر الشيخ، وسط تأمين كامل من الجهات المعنية.