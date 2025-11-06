قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية
نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري
بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني
عمرو دياب يضيء ليل أبوظبي بأروع أغانيه في حفل خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 13 سفينة .. مشيرة إلى أنه تم تداول 17000 طن بضائع و527 شاحنة و583 سيارة.


وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع و224 شاحنة و562 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع و303 شاحنات و21 سيارة. 


وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ALCUDIA EXPRESS، بينما غادرت السفينتان "بوسيدون اكسبريس" و"الحرية1"، فيما تم تداول ميناء نويبع 3300 طن بضائع و243 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا، والحسين ونيو عقبة. 


واستقبل ميناء السويس البحري السفينة SEA WAVE على متنها 500 سيارة ملاكي بوزن 1000 طن قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة KHALED A على متنها 7500 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال. 


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1144 راكبا بموانيها.

هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا ميناء السويس البحري رحلات مكوكية

المزيد