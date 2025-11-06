تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 13 سفينة .. مشيرة إلى أنه تم تداول 17000 طن بضائع و527 شاحنة و583 سيارة.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع و224 شاحنة و562 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع و303 شاحنات و21 سيارة.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة ALCUDIA EXPRESS، بينما غادرت السفينتان "بوسيدون اكسبريس" و"الحرية1"، فيما تم تداول ميناء نويبع 3300 طن بضائع و243 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن هي سينا، والحسين ونيو عقبة.



واستقبل ميناء السويس البحري السفينة SEA WAVE على متنها 500 سيارة ملاكي بوزن 1000 طن قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة KHALED A على متنها 7500 طن مواد غذائية تصدير إلى الصومال.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1144 راكبا بموانيها.