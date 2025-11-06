محافظ مطروح يوافق على إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة.

ووجه المحافظ لمسئولى مكتبة مصر العامة بمطروح بالعمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة بعد نجاح المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى.

ووجة المحافظ بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة " حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات على المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلي مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز والسادة رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.