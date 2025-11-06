قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 أهلي ونجم زملكاوي وثنائي بيراميدزِ | قائمة أغلى 10 لاعبين في السوبر
قرار نهائي بشأن الحد الأقصى لصرف الحصص الزائدة فوق النصاب القانوني للمعلمين
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
محافظات

محافظ مطروح يوافق على إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة

فظ مطروح خلال اللقاء ومدير صندوق مكتبات مصر
فظ مطروح خلال اللقاء ومدير صندوق مكتبات مصر
ايمن محمود

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على مقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة.

ووجه المحافظ  لمسئولى مكتبة مصر العامة بمطروح بالعمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة بعد نجاح المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى.

ووجة المحافظ بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجمعية أصول الخيرية برئاسة الدكتورة رانيا رضوان على المشاركه المجتمعيه في تنظيم قافلة خيرية وتنموية بواحة سيوة " حرصاً على الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه تم تقديم المساعدات على المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بسيوة ضمن أهداف الجمعية المشاركة في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع شنط مواد غذائية و٥ أجهزة عرائس وعدد ٥ مشروعات فقاصة الإنتاج دواجن و10 مشروعات افران مخبوزات وو10 مشروعات ماكينة خياطة و10 مشروعات تطريز بالإضافة إلي مبالغ ماليه لكل مستفيد من المشروع .

وذلك بحضور محمد بكر نائب رئيس المركز والسادة رؤوساء القري ومشايخ وعواقل سيوة وعدد من مديري الإدارات التنفيذية وعدد من مناديب المناطق بسيوة.

وأعربت الدكتورة رانيا رضوان عن خالص تقديرها للواء خالد شعيب محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات وتوحيهاته لتذليل العقبات لإنجاح أعمال القافلة وللمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة سيوة والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مكتبة مصر العامة

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد