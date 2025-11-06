وفد الأمم المتحدة رفيع المستوى يزور مركز شباب الأنفوشي بالإسكندرية

في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة ومنظومة الأمم المتحدة في مصر، استقبلت الوزارة وفداً رفيع المستوى من مجالس إدارات وكالات الأمم المتحدة، خلال الزيارة الميدانية التي نُظمت إلى مركز شباب الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية، ضمن فعاليات الزيارة المشتركة لرؤساء واعضاء مجالس إدارات وكالات الأمم المتحدة إلى جمهورية مصر العربية (UNDP – UNFPA – UNOPS – UNICEF – UN-Women – WFP).

‎شارك في الزيارة ممثلون عن صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونسيف، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بحضور نانيس الناقوري، رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، مصطفى عز العرب، معاون الوزير، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

تضمنت الزيارة عروضاً لعدد من الأنشطة التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مجال تمكين الشباب ومناهضة الممارسات الضارة ضد الفتيات

وخلال الزيارة، نقل مصطفى عز العرب معاون الوزير، رسالة السيد الوزير التي تؤكد أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة في تمكين الشباب والفتيات وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت اليوم منصات مفتوحة للحوار والتثقيف والتغيير الإيجابي.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، بضرورة توسيع الشراكات الدولية في مجالات الشباب والمناخ والمساواة بين الجنسين، وتعميم التجارب الناجحة في جميع المحافظات.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على دمج مخرجات هذه المشروعات ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025–2032)، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في قضايا التوعية والتنمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأممي بالشراكة القوية مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج التمكين المجتمعي، مؤكدين أن مصر تمثل نموذجاً إقليمياً متميزاً في تعزيز مشاركة الشباب والفتيات في التنمية، وأن تجربة أندية السكان ومبادرة “البلطو الأبيض” تعد من أفضل الممارسات الدولية في التوعية بالصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث.

تأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات الزيارة المشتركة لمجالس إدارات وكالات الأمم المتحدة إلى مصر، والتي تشمل عددًا من المحافظات من بينها دمياط والإسكندرية والقاهرة، بهدف استعراض قصص النجاح المشتركة بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة في مجالات تمكين الشباب والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.