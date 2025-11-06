المقاولون 2011 يحتفظ بصدارة الدوري بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية بثلاثية

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2011 فوزًا مهمًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بنتيجة 3-1.

أقيمت المباراة على ملعب المقاولون، ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

سجل أهداف المقاولون كل من عبد الرحمن أحمد عمار، يوسف عمرو هالاند، وأحمد محمود كالوشا، وبهذا الفوز يواصل الفريق تألقه والاحتفاظ بصدارة دوري الجمهورية .

يتولى إدارة الفريق جهاز فني متميز برئاسة الكابتن يسري عبد الغني رئيس القطاع ، و الكابتن محمد عبد العزيز زيزو كمشرف فني لفرق الشباب والناشئين، والكابتن سعيد سعد مديرًا فنيًا، والكابتن محمد يحيي مدربًا، والكابتن بلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، و الكابتن محمد سمير إداري، والكابتن أحمد ناصر كأخصائي لإصابات الملاعب.