محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على متابعة الاستعدادات الجارية لانطلاق المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية، وذلك فور وصوله إلى مقر انعقاد فعاليات المهرجان مساء اليوم الخميس بقرية منديشة والمقرر إقامته خلال الفترة من 8 حتي 10 نوفمبر الجاري.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتلبية جميع متطلبات العارضين، مشدداً على توفير كافه التسهيلات اللازمة لإنجاح الفعاليات وإخراجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة.



وأكد محافظ الجيزة أن المهرجان يمثل فرصة واعدة للترويج للمقومات السياحية والاستثمارية بالمدينة، وتمكين الأهالي والعارضين من عرض منتجاتهم المتنوعة والحرف التي تشتهر بها الواحات البحرية، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتحفيز فرص الاستثمار الواعد في هذا القطاع الحيوي.



كما شدد المحافظ على متابعته الدورية للأعمال للاطمئنان على جاهزية موقع المهرجان، مؤكداً تنظيم دورة استثنائية من المهرجان تعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة وتبرز قدرتها على استضافة الفعاليات الدولية بكفاءة وتميز.



وشملت جولة المحافظ المرور على موقع أرض المعارض بقرية منديشة، والتي من المقرر أن تشهد الفعاليات الرئيسية للمهرجان، حيث اطمأن على جاهزية الأجنحة المخصصة للعارضين، واستمع إلى شرح حول مخطط التسكين والعرض.



كما تابع المحافظ خط سير الوفود والحضور، موجهاً بضرورة توفير لوحات إرشادية وأدلة لتسهيل تحركات الزوار عند مداخل المدينة، إلى جانب تجهيز وسائل التنقل والإقامة والإعاشة لضمان تجربة مثالية لكافة المشاركين وضيوف المهرجان.



وتفقد المحافظ كذلك ثلاجات التمور الجديدة المقرر افتتاحها خلال فعاليات المهرجان، مؤكداً أن تلك المشروعات تأتي في إطار دعم سلاسل القيمة المضافة لمنتجات التمور وتعزيز قدرات التخزين والتصدير.



وأضاف المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المناطق الواعدة مثل الواحات البحرية، مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حرص الدولة على دعم المجتمعات المحلية وتشجيع المنتجات الزراعية والتراثية التي تميز كل منطقة، مشيداً بجهود كافة الجهات المشاركة في الإعداد والتنظيم.



رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة التنفيذية لشؤون مكتب المحافظ، والدكتور صبري رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، وعزة وهدان مدير الإدارة العامة للسياحة بالجيزة.