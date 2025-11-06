قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوليفيا تفرج عن الرئيسة السابقة جانين آنيز بعد أربع سنوات من السجن
لامس جسديهما .. التحقيق مع شاب تحـ.ـرش بفتاتين بأكتوبر
الأهلي ينهي الاتفاق مع صفقتين من العيار الثقيل في يناير | خاص
قائد القوات البحرية يشرح تفاصيل تأمين حدود مصر المائية .. فيديو
جلسة طارئة بالأمم المتحدة حول الفاشر.. ومصر تتصدر الجهود الإقليمية لفرض هدنة شاملة في السودان
اكتشاف كنز خفي يغير موازين القوى العالمية .. ماذا يوجد في جرينلاند؟
أكبر محاكمة فساد في الأرجنتين.. 87 متهمًا بينهم رئيسة البلاد ودفاتر تفضح أسرار الرشاوى
عواد بعد تألقه أمام بيراميدز: مستعدون لموقعة الأهلي وهدفي إسعاد جماهير الزمالك
الغندور بعد فوز الزمالك: كسب بالجهد والعرق والتركيز
عارض صحي يوقف مؤتمر ترامب مع شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي مؤقتًا
الإسكان تستعد لإعلان التفاصيل | سكان الإيجار القديم أمام 3 بدائل .. اعرف الفرق
والدتها بتسيبها في البيت وتروح الشغل .. كواليس العثور على جثة رضيعة بشنطة مدرسة بفيصل
توك شو

اللواء وائل ربيع: إسرائيل تعيش حاليًا حالة هستيرية أمنية

محمود محسن

أكد اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، أن إسرائيل تعيش حالة هستيرية أمنية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة يعكس حالة التوتر والارتباك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن القرار يعني منع دخول أي مدنيين أو إسرائيليين إلى المنطقة الحدودية الممتدة على مسافة ثلاثة كيلومترات بطول الحدود المصرية الإسرائيلية، بداية من جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل مشكلات أمنية متصاعدة على حدودها مع لبنان وسوريا وغزة.

وأضاف، أن إسرائيل لم يعد ينقصها سوى افتعال أزمة جديدة مع مصر، عبر الزعم بوجود عمليات تهريب أسلحة من الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الواقع يشير إلى أن عمليات التهريب تحدث داخل إسرائيل نفسها، حيث تنشط عصابات إسرائيلية تعمل في تهريب السلاح والمخدرات في تلك المناطق.

وشدد اللواء وائل ربيع على أن ما يتم الحديث عنه من تهريب بندقية أو سلاح فردي لا يمكن اعتباره تهريب أسلحة بالمعنى الأمني أو العسكري، موضحًا أن إسرائيل تحاول تبرير إخفاقاتها الداخلية بتوجيه الاتهامات للخارج.

واختتم اللواء وائل ربيع تصريحه بالتأكيد على أن مصر لم تخالف يومًا بنود معاهدة السلام منذ توقيعها، وأن محاولات إسرائيل للتشويش على هذه الحقيقة لن تنجح، مشيرًا إلى أن القاهرة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبضبط الحدود رغم كل ما يشهده الإقليم من توترات.

