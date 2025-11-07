المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب

عرضت قناة إكسترا نيوز مقطع فيديو يوضح أن الناخبون في الخارج يدلون بأصواتهم في المرحلة الأولى بـ انتخابات مجلس النواب، وأن المقار الانتخابية تفتح أبواب التصويت في الساعة التاسعة صباحًا على حسب كل دولة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، إذ شهدت نيوزيلاندا أول لجنة تبدأ التصويت، التي يوجد فارق زمني بينها وبين مصر يبلغ 11 ساعة.

وتستقبل الناخبين المصرين في الخارج 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فيما تقام المرحلة الثانية يومي 21 و22 من الشهر ذاته.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، وتكون قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لهذا النظام.

وأكدت وزارة الخارجية ، في بيان، أنه تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم تزويد المقار الانتخابية بكل الوسائل اللوجستية، التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين الراغبين في المشاركة، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لتسهيل عملية التصويت.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.