زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا

سجلت المكسيك زلزالا بقوة 5.64 درجة ضرب خليج كاليفورنيا بحسب ماذكرت وكالة رويترز .

وفي وقت لاحق ؛ ضرب زلزال قوي جزيرة سولاويزي الإندونيسية مما أثار ذعرًا واسع النطاق بين السكان.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأكدت الوكالة عدم وجود خطر حدوث تسونامي عقب الهزات. وحتى الآن، لم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار جسيمة.

تقع إندونيسيا استراتيجيًا بين قارتي آسيا وأستراليا على طول حدود المحيط الهادئ.

تُشكل هذه المنطقة جزءًا من "حلقة النار" المعروفة، وهي منطقة زلزالية رئيسية مسؤولة عن حوالي 90% من الزلازل العالمية.