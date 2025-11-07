قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
أخبار العالم

انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو

انطلقت في الأجواء الإيطالية فعاليات تدريبات "ضربة الصقر 2025" (Falcon Strike 2025) الذي تستضيفه القوات الجوية الإيطالية خلال الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة قوات جوية من إيطاليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان، بهدف رفع الجاهزية القتالية وتعزيز التكامل العملياتي بين الطائرات من الجيلين الرابع والخامس.


وتتمركز التدريبات في الجناح الـ 32 بقاعدة "أميندولا" الجوية؛ إحدى أهم القواعد الإيطالية المشغلة لمقاتلات F-35، بمشاركة أكثر من ألف عنصر وما يزيد على خمسين طائرة، بينما توفر قواعد جوية إيطالية أخرى دعماً ميدانياً للعمليات المشتركة واسعة النطاق التي تجمع بين القوات الجوية والبرية والبحرية في بيئة تدريب متعددة المجالات.
ورغم قيادة إيطاليا للتدريبات، فإن "ضربة الصقر 2025" يمثل مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف القيادة الجوية للحلف (AIRCOM) في مجالي الردع والدفاع، ويعزز من قابلية التشغيل البيني والتوحيد القياسي بين الأساطيل الجوية للدول الأعضاء في الناتو. 


وتُعد إيطاليا، بموقعها الحيوي في البحر المتوسط، محوراً عملياتياً مهماً للحلف، وتساهم مثل هذه التمارين في رفع جاهزية ومرونة القوات الجوية للحلف ضمن إطار الدفاع الجماعي، بحسب بيان صحفى للقيادة الجوية المشتركة لحلف الناتو.


ويركز التدريب على دمج الطائرات من الجيلين الرابع والخامس في تشكيلات قتالية منسقة، بما يتيح تطوير التكتيكات الحديثة للحروب الجوية، إلى جانب التدريب على مفهوم التشغيل القتالي المرن (ACE) الذي يختبر قدرة الحلف على الانتشار السريع والعمل من مواقع متفرقة مع الحفاظ على الفعالية القتالية.


وتتضمن التدريبات - أيضاً - تطبيق نظام الدمج بين البيئات الحية والافتراضية والبنائية (LVC) في ميدان التدريب المشترك بجزيرة سردينيا؛ ما يسمح بتنفيذ محاكاة واقعية مرتبطة بالبيانات تمثل سيناريوهات تهديد معقدة، انسجاماً مع مبدأ الحلف في التدريب: "تدرّب كما تقاتل، وقاتل كما تتدرّب".


ووصف سلاح الجو الإيطالي، التمرين بأنه "قفزة نحو المستقبل"، إذ يجسد قوة وتماسك حلف الناتو الدفاعية، ويؤكد التزامه المستمر بتحقيق السلام والاستقرار والدفاع الجماعي في منطقة أوروبا الأطلسية.

