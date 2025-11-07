قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رمضان: تعلمت من والدي الالتزام.. وكان كل طموحه إننا نكون بخير

أوركيد سامي

تحدث الفنان محمد رمضان عن والده الراحل بكلمات مؤثرة، كاشفًا عن الدروس التي تعلمها منه وأثره الكبير في حياته، مؤكدًا أن والده كان مثالًا في الالتزام والرضا.

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية سابقة قبل رحيله "اتعلمت من أبويا الالتزام، مابيشغلش باله لأي حاجة في العالم، وكنت دايمًا باستغرب إن طموحه الوحيد في الحياة هو إحنا وإننا نكون كويسين."

وأضاف محمد رمضان: "قمة طموحه كانت إنه يطلع الحج، وبعد ما حج، بقى كل طموحه في الدنيا هو إحنا وبس."

وتابع محمد رمضان أن والده كان يرى سعادته الحقيقية في راحة أبنائه واستقرارهم، مشيرًا إلى أنه يعتبر والده قدوة في البساطة والرضا والالتزام.


يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.

وكتب رمضان في منشوره:  "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."


ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان

