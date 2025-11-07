وزير الخارجية: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة أمر ضروري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية لنظيرته البريطانية، أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة، وضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة، وضرورة ضمان التنفيذ الكامل لبنود اتفاق غزة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية فتح أفق سياسي حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية، ونتطلع لمشاركة بريطانية فعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة.

ولفت إلى أن مؤتمر إعادة إعمار غزة خطوة محورية لحشد الدعم الدولي للقطاع، وأكد على ضرورة فتح ممرات إنسانية في الفاشر لتسهيل نفاذ المساعدات.

وأدان وزير الخارجية الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر السودانية، وأن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيفتح مسارا جديدا لدعم الاستقرار بالمنطقة، وجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق هدنة إنسانية شاملة في السودان، وشدد على ضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى جميع أنحاء السودان.