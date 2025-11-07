قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إقبال كثيف من المصريين بالكويت على التصويت بانتخابات مجلس النواب..صور

انتخابات النواب 2025 بالخارج
انتخابات النواب 2025 بالخارج
عبد الرحمن سرحان

رصدت غرف العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج . 

و شهدت دولة الكويت صباح اليوم إقبالا كثيفا من الناخبين المصريين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء وطنية مفعمة بالحماس والانتماء.

وتوافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية بالكويت منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يعكس وعيهم بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وحرصهم على دعم مسيرة التنمية واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وأكدت السفارة المصرية بالكويت انتظام العملية الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت داخل مقرها، مع توفير كافة سبل الراحة والتنظيم للناخبين، والالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشاد عدد من المشاركين بحسن التنظيم وحفاوة استقبال أعضاء البعثة الدبلوماسية، مؤكدين أن مشاركتهم اليوم تأتي انطلاقا من شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه وطنهم، ودعما لمسيرتها نحو المستقبل.

انتخابات مجلس النواب انتخابات تصويت الخارج تنسيقية شباب الأحزاب

