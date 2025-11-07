قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الحكومة ترفع درجة الاستعداد وتوفر كافة الخدمات لتيسير عملية الاقتراع خلال انتخابات النواب

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

تكثف الحكومة جهودها استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب، والمقرر بدء التصويت في مرحلتها الأولى داخل البلاد يومي 10 و11 نوفمبر، وذلك في نحو 5606 لجان انتخابية موزعة على 14 محافظة تشمل الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.


وتحرص الحكومة على توفير جميع الخدمات اللوجستية اللازمة التي تضمن تيسير عملية الاقتراع وتشجيع المواطنين على المشاركة، بما يحقق ممارسة الحق الدستوري والانتخابي في أجواء آمنة ومنظمة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير كل ما يلزم لخروج الانتخابات في صورة حضارية مشرفة، فتم توجيه الوزارات المعنية والمحافظات والأجهزة المختصة بالاستفادة من الدروس السابقة خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وتجاوز أي صعوبات قد تعوق سير العملية الانتخابية. 


كما شدد على استمرار التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتنفيذ متطلباتها وضمان سهولة وصول الناخبين إلى اللجان، بما يمنح المواطن الثقة والطمأنينة أثناء ممارسة حقه في التصويت.


وفي إطار هذه الاستعدادات، كثفت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتنسيق مع مديريات الأمن لتأمين اللجان والمقار الانتخابية، وتجهيز المدارس والمنشآت التي ستشهد عملية الاقتراع، إلى جانب المرور الميداني على اللجان للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة والإنارة في محيطها. 


كما وجهت الوزارة بتوفير وسائل راحة ومظلات وأماكن انتظار للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن توفير مصادر بديلة للكهرباء تحسبًا لأي طارئ يضمن استمرار عمل اللجان دون انقطاع.


كما تم توجيه المحافظات بتفعيل مراكز السيطرة والطوارئ وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف على مدار الساعة قبل وأثناء يومي الانتخابات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن والمراكز والوحدات المحلية.


ومن جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمدارس المقرر استخدامها كمقار انتخابية تتضمن رفع مستوى النظافة الداخلية والخارجية والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمرافق الصحية وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة وتجهيز المقاعد والطاولات بما يساعد على انسيابية حركة الناخبين. 


وتؤكد الحكومة أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يأتي على رأس أولوياتها، وأن جميع الإجراءات المتخذة تستهدف ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر ويعزز مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

