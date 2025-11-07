موعد أذان الظهر .. اعرف توقيت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليوم

موعد أذان الظهر .. كثر البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد أذان الظهر، حيث يرغب المسلمون في معرفة التوقيت الصحيح للصلاة لكى لا يتأخروا عن صلاة الجمعة، خاصة بعد تغيير الساعة، لذلك سوف نوضح لكم مواقيت الصلاة اليوم فى السطور القادمة.



مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر:

11:36 صباحًا

صلاة العَصر

٢:٤٦ م

صلاة المَغرب

5:11 م

صلاة العشاء

6:41 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجْر



٤:٥١ ص



صلاة الظُّهْر

١١:٤٤ ص



صلاة العَصر



٢:٤٥ م



صلاة المَغرب



٥:٠٧ م



صلاة العِشاء



٦:٢٧ م



مواقيت الصلاة فى الجيزة



صلاة الفجْر

٤:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر

١١:٤٠ ص



صلاة العَصر

٢:٤٣ م

صلاة المَغرب

٥:٠٤ م

صلاة العِشاء

٦:٢٤ م

خطبة الجمعة اليوم

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 7 من نوفمبر 2025م، الموافق 16 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة التحذير من خطورة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على الأطفال، وسبل مواجهة ذلك.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عددًا من القرارات الإدارية والدعوية، تضمنت تكليف كل من: فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح خلف الله - كبير بالمستوى الوظيفي "مدير عام" بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد لمدة عام، وفضيلة الشيخ عبد المهيمن السيد محمد إبراهيم - مفتش دعوة أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية، بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر لمدة عام.

كما وقّع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة بشأن إدارة وتشغيل مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، الذي تم بمقر الشركة، في إطار التعاون المثمر بين الجانبين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل التبعية الدعوية لمسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي إلى وزارة الأوقاف، بما يشمله من الإشراف الكامل على الأنشطة الدينية (الصلوات، وخُطب الجمعة، ودروس العلم، وغيرها) من خلال أئمة معتمدين من الوزارة، إلى جانب إدارة المدرسة القرآنية وسائر الشعائر اليومية، ليكون المسجد والمركز منبرًا ثقافيًا عالميًا يليق بمكانة مصر الفكرية الرائدة.