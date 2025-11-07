قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

التحقيق في إنفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع ومصرع شاب وإصابة آخر بالوراق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تحقق النيابة المختصة في انفجار مصنع بالوراق ما أسفر من مصرع شاب وإصابة اخر. 


شهدت منطقة الوراق حادثا مؤلما عقب حدوث إنفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة آخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث داخل مصنع بمنطقة الوراق ومصرع شخص وإصابة آخر، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين انفجار أسطوانة أكسجين داخل مصنع أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر وتم نقلهما إلى المسشتفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إنفجار أسطوانة أكسجين مصرع شاب الوراق

