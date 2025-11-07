بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 161 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (31 أكتوبر : 6 نوفمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 31 أكتوبر*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج الحملة المفاجئة التي نفذها القطاع على حي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على تنفيذ حملات النظافة ورفع الاشغالات على مدار الساعة فى ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير للظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام العالم أجمع .

وأعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن خالص تهانيها لمحافظة الجيزة بمناسبة اختيارها ضمن شبكة المدن الإبداعية التابعة لمنظمة اليونسكو لعام 2025 في مجال السينما، لتصبح بذلك أول مدينة مصرية تنضم إلى الشبكة في هذا المجال، وهو إنجاز يعكس المكانة الرائدة لمصر في الصناعات الثقافية والإبداعية ودورها التاريخي في دعم الفنون والسينما على المستويين العربي والدولي.

*السبت 1 نوفمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن إنطلاق فعاليات المرحلة الرابعة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بمحافظة الفيوم وذلك تنفيذًا للتعاقد المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وبتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالعمل على تحسين جودة الهواء وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، مشيرًة الي انه تم تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور والشوارع المحيطة بالمتحف وتحسين شبكة الإنارة وتعزيز المظهر الجمالى بتكلفة 519 مليون جنيه.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الثالث عشر من الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026، والمقرره خلال الفترة من 2 حتى 5 نوفمبر 2025، بتنفيذ 5 برامج تدريبية يستفيد منها 450 متدربًا من مختلف المحافظات، ضمن جهود الوزارة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

*الأحد 2 نوفمبر*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ، حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر أكتوبر 2025 ، حيث تم تنفيذ 2800 نشاطاً لوحدات السكان فى 25 محافظة و 228 ألف مستفيد ، وذلك لدعم أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

*الأثنين 3 نوفمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم الدولة للشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا، حيث ساهم مشروعك منذ انطلاقه وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي في تمويل نحو 228 ألف مشروع صغير ومتوسط بمختلف محافظات الجمهورية، بإجمالي قروض حوالي 36 مليار جنيه، مما وفر 1,5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في القرى والمراكز والمدن.

*الثلاثاء 4 نوفمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي ، حول أبرز مجهودات القطاع خلال شهر أكتوبر 2025 في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ 69 حملة تفتيش ميدانية في 10 محافظات وإحالة 249 حالة لجهات التحقيق وإزالة عدد من المباني المخالفة .

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى الذى قام بها فريق من الإدارة على 4 مراكز تكنولوجية بأحياء المعصرة وحلوان والمقطم والبساتين بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2025 .

واختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية والتى تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبإشراف الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، وتضمن البرنامج الأول من الفعاليات برامج الحزم التدريبية بعنوان " إعداد المكاتبات والمخاطبات والعروض للقيادة العليا " .

*الخميس 6 نوفمبر:*

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، على أهمية تعزيز التعاون الدولى والشراكات الفاعلة والإرادة السياسية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والمخاطر والتحديات المختلفة بفعالية وكفاءة ، جاء ذلك فى الكلمة التى وجهتها وزيرة التنمية المحلية إلى الجلسة الوزارية للمنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولى فى الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 5-7 نوفمبر الجاري فى جمهورية الصين بحضور وانج شيانج شي وزير إدارة الطوارئ الصيني وعدد من الوزراء والمسؤولين من مختلف دول العالم .

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، سير أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية الغير قانونية والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع المحافظات والتي تم تمديدها حتى نهاية نوفمبر 2025 ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بإزالة عدد 32980 مخالفة تتضمن إزالة عدد 15061 مخالفة للتعدى على أراضى الدولة منها 8018 حالة تعدى بالبناء على مساحة 22 مليون م٢ وعدد 7043 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 189.5 ألف فدان.