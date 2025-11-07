3.6 بالمائة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أن إجمالي قيمة واردات وصادرات السلع الصينية بلغ 37.31 تريليون يوان (نحو 5.27 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلًا زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي.



وأوضحت الهيئة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن معدل النمو تباطأ مقارنة بالزيادة البالغة 4% المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه.



وفي شهر أكتوبر وحده، ارتفع إجمالي الواردات والصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.1% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.7 تريليون يوان.