قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحل سيدة في معركة بسوق الخضار بأكتوبر.. والأمن يتحرك
انطلاق غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج
الرئيس الأمريكي: نتوقع نشر قوة حفظ سلام في غزة "قريبًا جدًا"
أكثر من مليار آيفون في خطر.. آبل تطلق تحديثا أمنيا عاجلا
تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف من المصريين بالكويت على انتخابات مجلس النواب
حج القرعة.. الداخلية تعلن التكاليف والمستندات المطلوبة
حظر استخدام السكوتر الكهربائي في تلك المحافظات
Vibes.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية
3.6 بالمائة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى
كبرى خطوط الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي
بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان تصويت مجلس النواب في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حظر استخدام السكوتر الكهربائي في تلك المحافظات

حظر استخدام السكوتر الكهربائي
حظر استخدام السكوتر الكهربائي
محمد غالي

حظر استخدام السكوتر الكهربائي.. شهدت محافظتا الجيزة والقاهرة خلال الأيام الأخيرة قرارات حاسمة تتعلق بحظر استخدام السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، وذلك بعد تزايد الشكاوى والمخاطر الناتجة عن انتشاره العشوائي، خصوصا بين الأطفال والمراهقين.

 

حظر استخدام السكوتر الكهربائي بمحافظ الجيزة

القرار الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين جاء بهدف الحفاظ على السلامة العامة بعد تسجيل عدد من الحوادث التي تسببت في إصابات وخسائر مادية نتيجة الاستخدام غير الآمن لهذه الوسيلة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن قرار الحظر جاء استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين الذين اشتكوا من انتشار السكوتر الكهربائي في المناطق المزدحمة، مشيرة إلى أن المحافظة تلقت شكاوى متكررة بشأن قيادته بسرعات عالية دون التزام بقواعد المرور، ما يمثل خطرا على قائديه والمارة على حد سواء.

السكوتر الكهربائي

وأوضحت أن المشكلة تتفاقم بسبب قيادة الأطفال والمراهقين للسكوتر دون وعي أو رقابة، مشيرة إلى واقعة شاهدتها بنفسها لطفلين كانا يقودان السكوتر بسرعة كبيرة وكادا يتسببان في حادث مروري.

وأضافت أن السكوتر الكهربائي لا يخضع لأي من اشتراطات الترخيص الرسمية أو الرقابة المرورية، ما يجعله خارج الإطار القانوني تماما.

السكوتر الكهربائي

وكشفت أن المحافظة تدرس حاليا تخصيص أماكن مغلقة وآمنة لاستخدام السكوتر بشكل منظم، ضمن خطة لتقنين وضعه وضمان الاستخدام الآمن، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية موجهة للأهالي وأولياء الأمور للتحذير من مخاطره وضرورة الرقابة على الأبناء أثناء استخدامهم له.

من جانبها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بقرارات محافظة الجيزة، ووجهت الشكر إلى المحافظ ونائبته على ما اتخذوه من إجراءات صارمة للحد من انتشار السكوتر الكهربائي بين الأطفال.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل حماية حقيقية للنشء من المخاطر التي تهدد حياتهم في الطرق العامة، بعد تزايد الحوادث التي شهدتها المحافظات مؤخرا نتيجة الاستخدام غير المسؤول لتلك الوسيلة.

كما ناشدت الأسر وأولياء الأمور ضرورة تحمل مسئوليتهم في حماية الأطفال من قيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع والطرق السريعة، مشددة على أهمية التوعية بخطورة هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة.

وأكدت أن أمن وسلامة الأطفال والمواطنين هو أمر لا يمكن التهاون فيه بأي شكل من الأشكال.

السكوتر الكهربائي

محافظ القاهرة حظر سير السكوتر الكهربائي

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارا مماثلا بحظر سير السكوتر الكهربائي في جميع شوارع ومحاور العاصمة سواء كانت رئيسية أو فرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط السكوترات المخالفة والتحفظ عليها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

ونص القرار على إلزام الأحياء بحصر جميع الكيانات والمحال التي تقوم ببيع أو تأجير السكوتر الكهربائي أو تسهيل الحصول عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقا لأحكام قانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية بنتائج الحملات الميدانية ورفعها للجهات المختصة. 
كما شدد المحافظ على ضرورة تعاون كافة الإدارات المعنية في تنفيذ القرار لضمان فاعليته وحماية أرواح المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي واضح لضبط استخدام وسائل النقل الحديثة التي لم يشملها الإطار القانوني بعد، في ظل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي في وسائل التنقل وبين الحفاظ على السلامة العامة، خاصة مع تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي في المناطق السكنية والمكتظة بالمارة.

حظر استخدام السكوتر الكهربائي استخدام السكوتر الكهربائي السكوتر السكوتر الكهربائي محافظ الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

مصرع شخص وإصابة ٱخر في انقلاب سيارة علي صحراوي بني سويف

حملات مكثفة في المنوفية

المنوفية..ضبط كيان مخالف لإنتاج المنظفات والتحفظ على 6 طن مواد خام

الفائزون

مصارعة المشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ تحصد 5 ميداليات في بطولة الجمهورية

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد