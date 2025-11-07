إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان تصويت مجلس النواب في الخليج

شهدت مدينتا جدة والرياض في المملكة العربية السعودية اليوم توافدا كبيرا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، وسط أجواء من الحماس والانتماء الوطني.



ورصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من الصباح على القنصلية المصرية في جدة والسفارة المصرية في الرياض، واصطفوا في طوابير أمام مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، تعبيرا عن حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم ودعم مسيرة التنمية في بلادهم.

وأكدت السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة جاهزيتهما الكاملة لاستقبال الناخبين وتيسير إجراءات التصويت، مع توفير جميع سبل الراحة والتنظيم، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأعرب عدد من أبناء الجالية عن فخرهم بالمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدين أن هذا المشهد يعكس وعي المصريين بالخارج وحرصهم على أداء واجبهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل مصر المشرق.



في السياق ذاته ..شهدت القنصلية المصرية في دبي، صباح اليوم، إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين بالخارج، في أجواء تسودها الروح الوطنية والحماس للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.



وتوافد الناخبون منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، وسط تنظيم دقيق وتعاون من القنصلية لتيسير عملية التصويت وضمان سيرها بسهولة ويسر، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات.



وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم وسط إقبال ملحوظ منذ الصباح الباكر.