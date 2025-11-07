عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن القوات المسلحة العراقية، قال إن مسؤولين عراقيين وأمريكيون رفيعو المستوى عقدوا في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية.



وأضافت القوات المسلحة العراقية، أن المشاركون أكدوا التزامهم بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق.



وأوضحت القوات المسلحة العراقية، أن المسؤولون رفيعو المستوى سيواصلون مشاوراتهم الأشهر المقبلة لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل.



وكشفت القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية، وأن المسؤولون رفيعو المستوى سيواصلون تعزيز المصالح المشتركة لصون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



