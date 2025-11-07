سفير مصر بالرياض: التصويت يدار بنظام المناوبات لضمان استمرار استقبال الناخبين

أكد السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة الانتخابية بالرياض، أن اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجنة في التاسعة صباحًا بتوقيت الرياض.

وأوضح خلال لقاء خاص عبر قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية تسير بانضباط ويسر دون أي معوقات، مشيدًا بالتعاون الكامل من الجالية المصرية وبالتنسيق المستمر مع السلطات السعودية لتأمين وتنظيم عملية التصويت.

وأضاف أن السفارة حرصت على توفير أماكن انتظار مظللة ومجهزة للناخبين حفاظًا على راحتهم، خاصة أن العديد من أبناء الجالية قدموا من مناطق بعيدة مثل الدمام والخبر والقصيم للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرا إلى أن عملية التصويت تدار وفق نظام المناوبات لضمان استمرار استقبال الناخبين بانسيابية وسرعة، بحيث لا تستغرق عملية الاقتراع أكثر من بضع دقائق لكل مواطن.

وأعرب السفير عن تقديره لأبناء الجالية المصرية في السعودية التي تُعد من أكبر الجاليات المصرية في الخارج، مؤكدًا أن المشهد الذي شهده اليوم يعكس وعيًا وحرصًا كبيرين من المصريين على المشاركة في بناء مستقبل وطنهم، موجها الشكر للسلطات السعودية على دعمها الكبير وتعاونها في تنظيم وتأمين سير العملية الانتخابية داخل وخارج مقر البعثة المصرية بالرياض.