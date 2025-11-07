اعترافات مثيرة لصانعة محتوى نشرت قصصا إباحية على مواقع التواصل

اعترافات مثيرة أدلت بها صانعة محتوى عقب القبض عليها لاتهامها بسرد قصص إباحية مفبركة على مواقع التوصل الاجتماعي من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم.

أكدت المتهمة في التحقيق أنها نشرت مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، دون مراعاة القيم الاجتماعية أو الالتزام بالقوانين المنظمة للمحتوى الرقمي.

من جانبها رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن سرد قصص إباحية مفبركة من شأنها إثارة الغرائز والتحريض على زنا المحارم، بما يتنافى مع القيم المجتمعية والأخلاق العامة.

بدأت الجهات الأمنية في متابعة صفحات المتهمة ومراقبة نشاطها الرقمي، حتى تم التوصل إلى الأدلة الرقمية التي تثبت نشرها تلك المقاطع المخالفة للقوانين والأعراف المجتمعية. وبناءً على تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة، وهي حاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق، تمهيدًا لمباشرة الإجراءات القضائية وفقًا للقانون.