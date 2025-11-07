المستقلين الجدد: نتابع تصويت المصريين بالخارج ونطالبهم بدعم مرشحي الحزب

أكد حزب المستقلين الجدد، أنه يتابع عن كثب تصويت المصريين في الخارج عن كثب اليوم وغدا في البلدان المختلفه في المرحلة الأولي لانتخابات برلمانً٢٠٢٥.



و أكد د. هشام عناني رئيس الحزب بأن أمانة المصريين بالخارج عقدت اكثر من اجتماع مع كوادرنا بالخارج وخاصة بالخليج و أوروبا وذللك للمشاركهً بقوة والخروج للتصويت لدعم مرشحي الحزب.



و أضاف عناني بأن الخروج للتصويت في البلدان المختلفة أمر هام لاعطاء صورة لوعي المصريين بحقهم الدستوري عبر مشاركتهم الجاده في التصويت.



وأكد الحزب أن غرفة العمليات بالحزب في حالة انعقاد مستمر لتتابع ساعة بساعة التقارير الخاصة بحركة التصويت في البلدان المختلفة.