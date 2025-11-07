قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لصنع قنبلة نووية.. ومستعدون للحوار وفق القوانين الدولية
مصدر لـ"صدى البلد": قرابة 30 ألف شخص زارو الأهرامات اليوم
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
برلمان

المستقلين الجدد: نتابع تصويت المصريين بالخارج ونطالبهم بدعم مرشحي الحزب

أكد حزب المستقلين الجدد، أنه يتابع عن كثب تصويت المصريين في الخارج عن كثب اليوم وغدا في البلدان المختلفه في المرحلة الأولي لانتخابات برلمانً٢٠٢٥.


و أكد د. هشام عناني رئيس الحزب بأن أمانة المصريين بالخارج عقدت اكثر من اجتماع مع كوادرنا بالخارج وخاصة بالخليج و أوروبا وذللك للمشاركهً بقوة والخروج للتصويت لدعم مرشحي الحزب.


و أضاف عناني بأن الخروج للتصويت في البلدان المختلفة أمر هام لاعطاء صورة لوعي المصريين بحقهم الدستوري عبر مشاركتهم الجاده في التصويت.


وأكد الحزب أن غرفة العمليات بالحزب في حالة انعقاد مستمر لتتابع ساعة بساعة التقارير الخاصة بحركة التصويت في البلدان المختلفة.

