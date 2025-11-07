قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
أسعار الدواجن تسجل 58 جنيه.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
زخم غير مسبوق.. آلاف الزوار يتوافدون على المتحف المصري الكبير
الناتو يعزز التعاون مع قطاع الشحن البحري العالمي خلال تدريبات دايناميك ماستر 25
أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب خليج كاليفورنيا
آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول
انطلاق تدريبات ضربة الصقر 2025 في إيطاليا بمشاركة قوات جوية من 5 دول بالناتو
ريهام عبد الغفور تخوض ماراثون رمضان 2026 بـ"حياة نرجس" l خاص
وزير الآثار يبحث فرص جذب الاستثمارات السياحية وشركات السفر البريطاني
برلمان

أبو شقة: القانون أقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات البرلمانية بشفافية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
فريدة محمد

أكد المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري والقانوني ، بأن المشاركه في الانتخابات البرلمانية واجب وفرض نظمته نص المادة 102 من الدستور ، واكدت جميع المواثيق الدولية والدينية بدلالة قولة تعالي ( ولاتكتموا الشهادة ) فوجب الاصطفاف الشعبي لاداء واجب وطني وهو اختيار أعضاء برلمان 2025 -2030والمشاركه في الانتخابات البرلمانية .

واضاف أبوشقه في تصريحات لة اليوم ، بأن الانتخابات التي تجري في الخارج اليوم وغداً وتبدا في الداخل 10و 11 نوفمبر تقوم علي المشاركه بنظام القائمة والفردي ، وتاتي تفعيلاً للدستور في 102 فقرة 3 والتي اعطي السلطة للقانون ان ينطم الطريقة التي تجري عليها الانتخايات سواء الفردي اوالقائمة ، او النظام المشترك بينهما وذلك طبقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي انشات بالقانون برقم 198 لسنة 2017، والتي حوي واقر ضمانات غير مسبوقة لخروج الانتخابات يشفافيه وحياد ونزاهة ، ولم تصدر اي شكوي تمس نزاهة الانتخابات منذ بدء الانتخابات وحتي اعلان النتيجه  ، مؤكداً بأن المشاركة الانتخابيه ، هي تفعيل حقيقي لنص المادة 5 من الدستور و التي تمثل النموذج الأمثل للديمقراطية وهي الركيزة الأساسية لبناء دولة قوية تعبر عن إرادة أبنائها.

ودعا ابوشقة  جموع الناخبين في الخارج والداخل إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرية ووعي، موضحا بان صوتك اليوم هو حجر في بناء مستقبل الوطن ومستقبل الاجيال القادمة ، ومساهمة في استكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي تشهدها البلاد بقيادة القيادة الرئيس الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشدد بأن المشاركة سوف تسهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية والحفاظ على مكتسبات الوطن.

