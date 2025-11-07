قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تدين انضمام كازاخستان إلى "الاتفاق الإبراهيمي" وتصفه بتبييض لجرائم الاحتلال
موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
بعد خسارة الكرة الذهبية.. هل تمنح فيفا جائزة "ذا بيست" لـ محمد صلاح؟
منتخب مصربـ 10 لاعبين يتعادل مع فنزويلا في كأس العالم تحت 17 سنة
الفراعنة في الصدارة .. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع فنزويلا في كأس العالم
تبدأ من 100 جنيه.. رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025
عامل دوشة.. القبض على قائد دراجة نارية في الغربية
إقبال متزايد وتنظيم متميز داخل 3 مقار انتخابية بالعراق لتسهيل تصويت الجالية
قصر حجز تذاكر زيارة المتحف الكبير غداً على الموقع الإلكتروني | تفاصيل
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
شوقي علام: الخلع حمى المرأة من الضرر والظلم.. والقانون ليس بعيدا عن روح الشريعة
تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إليز ستيفانيك تعلن رسميا خوض سباق حاكم نيويورك ضد كاثي هوكل

إليز ستيفانيك
إليز ستيفانيك
فرناس حفظي

أعلنت عضوة الكونغرس الجمهورية، إليز ستيفانيك، رسميا خوضها سباق حاكم ولاية نيويورك، في مواجهة الحاكمة الديمقراطية الحالية كاثي هوكل.


وقالت ستيفانيك عبر حسابها على موقع X:
"أترشح لمنصب الحاكم لجعل نيويورك ولاية ميسورة وآمنة للجميع. سيتوحد الديمقراطيون والجمهوريون والمستقلون لإنقاذ ولايتنا."
وأضافت:"كاثي هوكل هي أسوأ حاكمة في أمريكا. تحت قيادتها الفاشلة أصبحت نيويورك الأقل قدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، مع ارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة والإيجارات، وتدهور البنية التحتية."

من هي إليز ستيفانيك؟


 رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،إليز ستيفانيك العام الماضي، لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لكنه سحب الترشيح لاحقاً بسبب مخاوف بشأن الأغلبية الضيقة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وانتخبت ستيفانيك لمجلس النواب الأميركي لأول مرة في العام 2014، وكانت أصغر أميركية تنتخب للكونجرس في ذلك الوقت، إذ كان عمرها 30 عاماً فقط، ومثلت دائرة الكونجرس الحادية والعشرين في نيويورك.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد برئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، في محادثات مغلقة، واصفًا إياه بأنه "سياسي موهوب" و"مثقف" و"متحدث بارع".

كما أكد البيت الأبيض أن الرئيس شاهد خطاب فوز ممداني مباشرةً، والذي دعا فيه ترامب إلى "رفع مستوى الصوت" ووعد بمنع صعود "ترامب التالي". في العلن، وصف ترامب ممداني بأنه "متطرف" و"شيوعي" و"خطر على نيويورك".

وفي وقت سابق، أكد زهران ممداني، العمدة المنتخب لمدينة نيويورك، أنه يتوقع "تهديدات حتمية" من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه شدد على أن تلك التهديدات "لن تثنيه عن تنفيذ خطته لخفض تكاليف المعيشة في المدينة".

وفي أول مؤتمر صحفي له بعد فوزه في الانتخابات، أعلن ممداني (34 عاماً) تشكيل فريقه الانتقالي، مشيراً إلى أنه سيواجه ما وصفه بـ"أزمتين متوازيتين": "إدارة سلطوية وأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة".

كان الرئيس ترامب قد وصف ممداني بـ"الشيوعي"، ملمحاً إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تحجب التمويل عن نيويورك إذا تولى منصبه، فيما كتب على حسابه في منصة “تروث سوشيال” بعد إعلان النتائج: “وهكذا يبدأ الأمر”

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال ترامب إن فوز ممداني جاء بسبب "ضعف منافسيه"، لكنه حذره من "عدم احترام واشنطن"، مضيفاً: "أريد للمدينة أن تنجح، لا له هو شخصياً."

وينتمي ممداني إلى تيار الاشتراكيين الديمقراطيين، ويعرف نفسه بأنه سياسي يسعى إلى إعطاء "صوت للعمال لا للشركات الكبرى". وقد وعد بفرض ضرائب إضافية على الأثرياء لتمويل برامج اجتماعية موسعة، منها النقل المجاني بالحافلات وتجميد إيجارات الشقق الخاضعة للرقابة.

عضوة الكونغرس الجمهورية إليس ستيفانيك ولاية نيويورك مواجهة الحاكمة الديمقراطية كاثي هوكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

ترشيحاتنا

مروجى مخدرات بالغربية

القبض على مروجى مخدرات بالغربية .. صور

قائد سيارة بسوهاج

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في سوهاج

المتهمين

صاعق كهربائي وسلاح أبيض.. القبض على طرفي مشاجرة بالشرقية

بالصور

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تويوتا هايلوكس الجديدة تكشف عن وجهها قبل إطلاقها عالميًا الأسبوع المقبل

تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس
تويوتا هايلوكس

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد