تتميز بنظام منجنيق كهرومغناطيسي.. الصين تدشن حاملة الطائرات الجديدة فوجيان

دشنت البحرية الصينية حاملة الطائرات الجديدة "فوجيان" وذلك في مراسم رسمية حضرها الرئيس الصيني شي شين بينغ، لتكون بذلك ثالث حاملة طائرات تدخل الخدمة في الأسطول البحري الصيني بعد حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ".

ووفق وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اطلع الرئيس الصيني على مراحل بناء وتطوير أنظمة الإقلاع والطيران على متن "فوجيان"، في إطار خطة التحديث الشاملة التي تشهدها القوات المسلحة الصينية.

ويشار إلى أن "فوجيان" تختلف عن حاملتي الطائرات "لياونينغ" و"شاندونغ" من حيث التصميم والتقنيات المستخدمة، كونها أول حاملة طائرات تصمم وتبنى بالكامل داخل الصين، وتتميز بنظام منجنيق كهرومغناطيسي يعد الأول من نوعه في الأسطول الصيني، يسمح بإطلاق الطائرات بسرعة وكفاءة أعلى مقارنة بالأنظمة التقليدية.