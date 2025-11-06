الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الاتحاد الأوروبي

أكدت وزارة التجارة الصينية اليوم /الخميس/استعدادها لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف إمكانية التفاوض على اتفاقيات تجارية واقتصادية مختلفة، بما في ذلك اتفاقية للاستثمار.



ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم الوزارة هي يادونج قوله "إن بكين تتابع جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تنويع أسواق التصدير من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة.. مشيرا إلى أن الصين تعمل على تعزيز مستوى عال من الانفتاح من خلال التوافق بشكل استباقي مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية رفيعة المستوى، فضلا عن توسيع نطاق الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد.



وأضاف هي إن الصين والاتحاد الأوروبي يتقاسمان مصالح مشتركة واسعة ويتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون في مجالي التجارة والاستثمار.