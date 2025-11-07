شيرين أحمد طارق: غنائي في افتتاح المتحف الكبير أعادني إلى جذوري

عبّرت الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق عن سعادتها بمشاركتها في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن الحدث مثّل لها لحظة عودة إلى الجذور وارتباطًا عميقًا ببلدها الأم مصر بعد سنوات طويلة من العمل في الولايات المتحدة.



وقالت شيرين خلال لقاء في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، مع الإعلامية منى الشاذلي، إن والدها ولد في الإسكندرية وسافر إلى أمريكا في الثمانينات، وجعل الحلم الأمريكي يتحقق، مضيفة: "لقد نشأت مصرية، مصرية جدًا، أكل الأكل المصري الجميل، وأغلب عائلتي تقيم هنا في مصر، وفخورة جدًا إني في مصر مجددًا، والعودة إلى جذوري".



كما تحدثت عن بداياتها الفنية قائلة: "في الحقيقة كنت راقصة في البداية، عندما كنت في الثالثة من عمري كانوا يضعوني على الطاولة، وكانوا يبدأون في لعب الإيقاعات وأنا أبدأ في الرقص، لذلك أشعر أنني أرقص منذ نعومة أظافري، وأن أكون فنانة بأي طريقة ممكنة.. ثم اكتشفت صوتي وعلمت نفسي الغناء، وبعدها وقعت في حب التمثيل، لذا أعتقد أنه مهما كانت الطريقة أو الشكل الذي أستطيع من خلاله أن أكون فنانة، فإنني أسعى إلى ذلك، لذلك أنا مغنية وممثلة".



وأشارت إلى دراستها الأكاديمية قائلة، إنها درست القانون من أجل تحقيق العدالة، متابعة: "كنت قد بدأت الدراسة داخل كلية الحقوق وأردت أن أعمل في نظام القضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وأتذكر أنني كنت في الفصل الدراسي الأخير وكنت على المسار الصحيح لدراسة القانون، وفي أول يوم قلت لنفسي أنا ممثلة، أنا مغنية وممثلة. لكن نعم، لا تزال دراستي تشكل مصدرًا للمعلومات لجميع الأعمال التي أقوم بها، وأنا ممتنة لكل ما درسته سابقًا.. أنا شغوفة جدًا بنظام العدالة الجنائية والقانون بالطبع، وهي تفيدني للغاية في كل ما أفعله على المسرح كممثلة ومغنية".

وأضافت: "أعرف كيف أتكلم بشكل بسيط باللغة العربية الأساسية، أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة نيويورك وأعمل في برودواي وفي المسرح.. لقد مر وقت طويل على عودتي إلى مصر، لدي عائلة كبيرة هنا، وهكذا أعادني هذا الحفل إلى جذوري المصرية ورؤية عائلتي وأصدقائي هنا في مصر، أنا سعيدة للغاية".



وتحدثت شيرين أحمد طارق عن تجربتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير قائلة: "أشعر حقًا أن العالم لم يشهد احتفالًا كهذا من قبل، ولكن من حيث الحقيقة، الانتشار والتواصل مع العالم، الإرث المصري والتاريخ الذي قدمناه للعالم بهذا الشكل الجميل الذي يتضمن الموسيقى والرقص وكل الأزياء والتصاميم الهندسية، إنه أمر لا يصدق تمامًا، ما فعله أجدادنا في تاريخنا طريقة رائعة لسرد قصتنا".



كما وجهت الفرصة إلى محمد السعدي، المشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير. وفيما يتعلق بالعرض الذي قدمته، أوضحت: "العرض قوي جدًا، ثم تأتي مقطوعة السلام، كانت هذه رؤية سعدي، وكان هدفنا خلق موسيقى من أجل السلام، ولأن هناك موسيقيين وممثلين وراقصين من جميع أنحاء العالم تم عرضهم على هذا المسرح في ليلة واحدة لمناسبة واحدة، بالنسبة لهذا المتحف، فهو لا يقارن، لا يوجد شيء مثله، لذا إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من هذا".