قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي
بريان مبيومو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إياتا يبحث عن حلول لتبسيط إدارة الرسوم والضرائب على تذاكر السفر

تذاكر السفر
تذاكر السفر
نورهان خفاجي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وشركة إيه تي بي كو (ATPCO) عن شراكة تهدف إلى توحيد حلول إدارة الضرائب والرسوم والتكاليف (TFC) الخاصة بتذاكر الركاب، وذلك لتقليل التكاليف وتبسيط الوصول إلى البيانات الموثوقة التي تستخدمها شركات الطيران لتحديد آليات تحصيل تلك الرسوم والضرائب.

توحيد إدارة الضرائب ورسوم تذاكر السفر

في الوقت الحالي، تقوم إياتا بتزويد شركات الطيران ببيانات الضرائب والرسوم (TFC)، بينما تقدم ATPCO حلول الأتمتة اللازمة لدمج هذه البيانات ضمن عمليات التسعير والتسوية المالية. ويتطلب كل من النظامين اشتراكًا منفصلًا وإجراءات بيانات خاصة. أما بموجب الشراكة الجديدة، فسيتم تقديم هذه الخدمات كخدمة موحدة واحدة.

تشمل الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs) أنواعًا متعددة من الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ورسوم الأمن، ورسوم الركاب، ورسوم خدمات المطارات، وغيرها من الرسوم التي تقوم شركات الطيران بتحصيلها من الركاب نيابة عن الحكومات والهيئات المختصة حول العالم.


ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تمثل الضرائب والرسوم حوالي 20% من تكلفة السفر الجوي، حيث تقوم شركات الطيران بجمع ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكي سنويًا من هذه الرسوم، يتم تحويلها بالكامل إلى الجهات المعنية.

تخفيف العبء عن شركات الطيران

بحسب بيان الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، فإنه ستقوم إياتا وATPCO بتنفيذ الحلول الجديدة على ثلاث مراحل رئيسية:

ابتداءً من ديسمبر 2025:
سيتم تزويد جميع شركات الطيران الأعضاء في برنامج ATPCO Community Participation برابط مباشر للوصول إلى خدمة IATA Ticket Tax Box Service (TTBS) الخاصة ببلدهم الأم.
وتُعد TTBS دليلًا تفاعليًا يوفّر أحدث المعلومات المنشورة عالميًا حول الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs).

خلال الربع الأول من عام 2026:
ستقوم كل من إياتا وATPCO بتوحيد حلول إدارة الضرائب والرسوم ضمن منتج واحد مشترك.
وستُتاح جميع المنتجات الحالية من خلال إياتا مباشرة، في حين تتولى ATPCO مسؤولية التطوير والدعم الفني لمحفظة المنتجات.
وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس عملية موحدة لتقديم التقارير وإدارة بيانات الضرائب والرسوم والتكاليف، مع ضمان توافر بيانات موثوقة ومتسقة لشركات الطيران.

على المدى الطويل:
ستعمل المؤسستان على تطوير حلول متقدمة لإدارة ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs) الخاصة بأسعار تذاكر الطيران والخدمات الإضافية (Ancillary Services).
وستكون هذه الحلول بمثابة دعم أساسي لشركات الطيران وشركائها خلال التحول التدريجي نحو نظام العروض والأوامر (Offers and Orders) الذي يمثل مستقبل عمليات البيع والتوزيع في قطاع الطيران.

مصالح الشركات في المقام الأول

قال فريدريك ليجيه، النائب الأول لرئيس المنتجات والخدمات في اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا):

"يُشكّل جمع الضرائب والرسوم عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا على صناعة الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات المعيارية الخاصة بالضرائب والرسوم والتكاليف، وخفض التكاليف غير الضرورية في الصناعة، وتعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية. كما تتيح لنا هذه الخطوة البدء في إعادة هيكلة محفظة خدماتنا المالية بما يتماشى مع انتقال الصناعة إلى نظام العروض والأوامر."

من جانبه، قال توم جريجورسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة ATPCO: "لقد أُنشئت هذه الشراكة مع وضع مصالح شركات الطيران في المقام الأول، ونحن فخورون بالتعاون مع إياتا لتطوير حلٍّ يساعد شركات الطيران على إدارة الضرائب والرسوم والتكاليف ضمن استراتيجياتها التجارية بفعالية أكبر. ومن خلال توفير بيانات دقيقة وخدمات يمكن دمجها وأتمتتها في عمليات التسعير والمحاسبة الخاصة بشركات الطيران، يمكن لهذه الشركات ضمان جمع الضرائب بشكل دقيق، وتوفير الوقت والتكاليف التشغيلية."

بهذه الخطوة، تؤسس إياتا وATPCO نظامًا موحدًا وشاملًا لإدارة الضرائب والرسوم والتكاليف، يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق مزيد من الشفافية والاعتمادية في تسعير التذاكر الجوية والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم.

إياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الضرائب تذاكر الركاب شركات الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي

التنمية المحلية: تبادل الخبرات والتكنولوجيا في الحد من الكوارث بين مصر والصين

الوطنية للانتخابات تشكر وزارة الخارجية على افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

الوطنية للانتخابات تشكر الخارجية على افتتاح المقرات الجديدة لتصويت المصريين بالخارج

سفير أستراليا لغرفة الوطنية للانتخابات: يجب على المصريين أن يستفيدوا باستحاق التصويت بانتخابات مجلس النواب لصالح مصر

سفير أستراليا: يجب على المصريين أن يستفيدوا من استحاق التصويت بانتخابات النواب لصالح مصر

بالصور

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عددا من عقود الاتفاق مع القومية للأنفاق والبحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عدد من عقود الإتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق وشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وقناة السويس للحاويات

السائقون فقدوا الرؤية.. استدعاء أكثر من مليون سيارة تويوتا

تسلا
تسلا
تسلا

أبواب تسلا تثير الذعر حول العالم بعد احتجاز أطفال بداخلها

تسلا
تسلا
تسلا

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد