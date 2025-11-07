إياتا يبحث عن حلول لتبسيط إدارة الرسوم والضرائب على تذاكر السفر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وشركة إيه تي بي كو (ATPCO) عن شراكة تهدف إلى توحيد حلول إدارة الضرائب والرسوم والتكاليف (TFC) الخاصة بتذاكر الركاب، وذلك لتقليل التكاليف وتبسيط الوصول إلى البيانات الموثوقة التي تستخدمها شركات الطيران لتحديد آليات تحصيل تلك الرسوم والضرائب.

توحيد إدارة الضرائب ورسوم تذاكر السفر

في الوقت الحالي، تقوم إياتا بتزويد شركات الطيران ببيانات الضرائب والرسوم (TFC)، بينما تقدم ATPCO حلول الأتمتة اللازمة لدمج هذه البيانات ضمن عمليات التسعير والتسوية المالية. ويتطلب كل من النظامين اشتراكًا منفصلًا وإجراءات بيانات خاصة. أما بموجب الشراكة الجديدة، فسيتم تقديم هذه الخدمات كخدمة موحدة واحدة.

تشمل الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs) أنواعًا متعددة من الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ورسوم الأمن، ورسوم الركاب، ورسوم خدمات المطارات، وغيرها من الرسوم التي تقوم شركات الطيران بتحصيلها من الركاب نيابة عن الحكومات والهيئات المختصة حول العالم.



ووفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تمثل الضرائب والرسوم حوالي 20% من تكلفة السفر الجوي، حيث تقوم شركات الطيران بجمع ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكي سنويًا من هذه الرسوم، يتم تحويلها بالكامل إلى الجهات المعنية.

تخفيف العبء عن شركات الطيران

بحسب بيان الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، فإنه ستقوم إياتا وATPCO بتنفيذ الحلول الجديدة على ثلاث مراحل رئيسية:

ابتداءً من ديسمبر 2025:

سيتم تزويد جميع شركات الطيران الأعضاء في برنامج ATPCO Community Participation برابط مباشر للوصول إلى خدمة IATA Ticket Tax Box Service (TTBS) الخاصة ببلدهم الأم.

وتُعد TTBS دليلًا تفاعليًا يوفّر أحدث المعلومات المنشورة عالميًا حول الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs).

خلال الربع الأول من عام 2026:

ستقوم كل من إياتا وATPCO بتوحيد حلول إدارة الضرائب والرسوم ضمن منتج واحد مشترك.

وستُتاح جميع المنتجات الحالية من خلال إياتا مباشرة، في حين تتولى ATPCO مسؤولية التطوير والدعم الفني لمحفظة المنتجات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تأسيس عملية موحدة لتقديم التقارير وإدارة بيانات الضرائب والرسوم والتكاليف، مع ضمان توافر بيانات موثوقة ومتسقة لشركات الطيران.

على المدى الطويل:

ستعمل المؤسستان على تطوير حلول متقدمة لإدارة ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف (TFCs) الخاصة بأسعار تذاكر الطيران والخدمات الإضافية (Ancillary Services).

وستكون هذه الحلول بمثابة دعم أساسي لشركات الطيران وشركائها خلال التحول التدريجي نحو نظام العروض والأوامر (Offers and Orders) الذي يمثل مستقبل عمليات البيع والتوزيع في قطاع الطيران.

مصالح الشركات في المقام الأول

قال فريدريك ليجيه، النائب الأول لرئيس المنتجات والخدمات في اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا):

"يُشكّل جمع الضرائب والرسوم عبئًا إداريًا وماليًا كبيرًا على صناعة الطيران. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات المعيارية الخاصة بالضرائب والرسوم والتكاليف، وخفض التكاليف غير الضرورية في الصناعة، وتعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية. كما تتيح لنا هذه الخطوة البدء في إعادة هيكلة محفظة خدماتنا المالية بما يتماشى مع انتقال الصناعة إلى نظام العروض والأوامر."

من جانبه، قال توم جريجورسون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة ATPCO: "لقد أُنشئت هذه الشراكة مع وضع مصالح شركات الطيران في المقام الأول، ونحن فخورون بالتعاون مع إياتا لتطوير حلٍّ يساعد شركات الطيران على إدارة الضرائب والرسوم والتكاليف ضمن استراتيجياتها التجارية بفعالية أكبر. ومن خلال توفير بيانات دقيقة وخدمات يمكن دمجها وأتمتتها في عمليات التسعير والمحاسبة الخاصة بشركات الطيران، يمكن لهذه الشركات ضمان جمع الضرائب بشكل دقيق، وتوفير الوقت والتكاليف التشغيلية."

بهذه الخطوة، تؤسس إياتا وATPCO نظامًا موحدًا وشاملًا لإدارة الضرائب والرسوم والتكاليف، يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحقيق مزيد من الشفافية والاعتمادية في تسعير التذاكر الجوية والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم.