ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ببانًا قالت فيه، إنها ستنشر حلقة جديدة من المحتوى السياسي التوعوي الذي أعلنت عنه، بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت أن حلقة اليوم بعنوان " بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب.. ما هو الصمت الدعائي .. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية.. ما هي حدود الإنفاق على الدعاية الانتخابية.. توعية وتواصل".

وقالت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، إن الوزير المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على أهمية استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بصفة منتظمة، وبعد مراجعة شاملة ودقيقة لكل المعلومات التي ترد في الحلقات المنشورة، حتى يستطيع المواطن الاستفادة بشكل كامل من هذا المحتوى، وذلك في إطار الاضطلاع بالدور الرئيسي والمهم للوزارة في التواصل السياسي، كجزء لا يتجزأ من المهام الأساسية للوزارة.

وفي حلقة اليوم تجيب وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن كل الأسئلة التي تتعلق بالدعاية الانتخابية،، ومحظوراتها، وحدود الإنفاق، والصمت الدعائي، في شكل إنفوجراف، حتى تكون عملية الاطلاع سهلة ومختصرة أمام المواطن.